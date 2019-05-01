Küçük çocuğu döven kişinin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, M.Y.K.'nın babasının 30 Nisan 2019 tarihinde Tuzla Çocuk Büro Amirliği'ne başvurarak çocuğunun darp edildiği şikayetinde bulunduğu bilgisini verdi.

DÖVDÜKTEN SONRA ORMANLIK ALANA GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Açıklamada M.Y.K.'nın ifadesine de yer verildi. M.Y.K. ifadesinde, Tuzla Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir kişinin yanına gelerek kendisini darp etmeye başladığını, "Sonra bana, 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dedi. Birlikte mahalleye gittik, ancak arkadaşlarımı bulamadık. Arkasından beni ormanlık alana doğru götürdü. Bir kadının, polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine kurtuldum" dedi.

Açıklamada, M.Y.K'nın G. K. isimli bir kişinin müdahalesi ile kurtulduğu bilgisi verildi. Olayı evinin balkonunda gören G.K.'nın tanık sıfatıyla alınan ifadesinde, çocuğu darp eden kişinin çocuğa yönelik olarak, "Bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu söylediği belirtildi. G. K.'nin bağırdığı halde kimsenin yardım etmemesi üzerine aşağıya indiği ve çocuğu kurtardığı belirtilen açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen raporda çocuğun kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğu belirtildi.

Olay üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Ufuk Ö.'nün savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya sevk edildiği, mahkeme tarafından serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, başsavcılığın itiraz yoluna başvurarak şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği belirtildi.