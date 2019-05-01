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İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı

İstanbul Sarıyer'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü
 01 Mayıs 2019 18:42
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İstanbul'da 20 kişi yangında mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Nuripaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadaki yangını gören mahalleli panikle sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar duman nedeniyle binada mahsur kaldı

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar binanın içini sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar binadan çıkmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Merdivendeki dumanlar nedeniyle cama çıkan vatandaşlar yardım için itfaiye ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.

20 kişinin imdadına itfaiye yetişti

Olay yerinde bir yandan yangına müdahale eden ekipleri, bir yanda da mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere bina sakini 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında mahsur kalan yakınlarını görmek isteyen vatandaşların yaşadığı panik polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binadan kurtarılan bazı çocuk ve yaşlılar sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü

Vatandaşların kurtarılması sonrasında ekipler yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri ise çalışmaların ardından yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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