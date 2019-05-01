Mayıs ayında 5 metre karla mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde 5 metrelik karla mücadele devam ediyor
|01 Mayıs 2019 18:49
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İlçenin yüksek kesimlerinde mayıs ayının başlamasıyla hala il özel idaresinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yüksek kesimlerde il özel idaresi karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen kar dağlarını temizleyerek yolları ulaşıma açıyor.
İl özel idaresi ekipleri kış aylarından beri gece gündüz demeden tüm yolları açarken, mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde mücadele devam ediyor.
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