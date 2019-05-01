Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

5510 SAYILI KANUNA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRME 5510 sayılı Kanun gereği tüm çalışma süreleri boyunca hangi hizmetlerde daha fazla çalışma var ise bu çalışmaya göre aylık bağlanır. Yani 30 yıllık çalışma süresinde 16 yıl işçilikse işçilik üzerinden emekli aylığı bağlanır. Son 7 yıl kuralı yoktur.