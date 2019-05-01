Bakan Akar 'Gökbey' kokpitinde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in kokpitine bindi.
|01 Mayıs 2019 19:20
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Akar, ikili görüşmelerinin ardından TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki firmaları ziyaret etti.
Harp silah araç ve gereçlerini inceleyen Akar, yerli imkanlarla geliştirilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in kokpitine bindi, paraşüt simülatörünü inceledi.
Bakan Akar, fuardaki gezisinin ardından, ikili görüşmeleri kapsamında Tanzanya Savunma Bakanı Hüseyin Ali Mwinyi ile bir araya geldi.
İki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından iki bakan iş birliği protokolünü imzaladı.
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