Erzurum'da kaybolan 10 yaşındaki çocuktan güzel haber
|01 Mayıs 2019 19:26
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İlçenin Koçkaya Mahallesi'nde yaşayan Cevat ve Südret Akdemir çiftinin ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki oğulları Berat Akdemir, dün geri gelmeyen hayvanlarını bulmak için çoban Fahrullah Akdemir ve amcasının oğlu Aykut Akdemir ile mahalle yakınındaki meraya gitti.
Fahrullah ve Aykut Akdemir'in buldukları hayvanlar ile mahalleye dönmesine rağmen Berat Akdemir'in dönmemesi üzerine aynı gün mahalle sakinleri bölgede arama çalışması yaptı.
Küçük çocuğun bulunamaması üzerine jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye gelen ekiplerce Akdemir'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları genişletildi.
Dalgıçlar tarafından bölgedeki bataklık alanda, jandarma ve AFAD ekiplerince de bölgedeki dağlık arazilerde arama çalışması yapıldı.
Çalışmalara komando birliklerinin yanı sıra iz takip köpeği "calisto" ve kadavra köpekleri "Obert" ve "Pelte" ile arama kurtarma köpeği "Gurbet" de katıldı.
Akdemir, kaybolduğu köye yaklaşık 8-9 kilometre uzaklıktaki Damarlıtaş Mahallesi'nde akşam saatlerinde çobanlarca bulundu.
Geceyi dağlık alanda tek başına geçirdiği anlaşılan Akdemir, çobanların durumu bildirmesiyle ailesi ve ekiplerce teslim alınıp sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Narman Devlet Hastanesine götürüldü.
Akdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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