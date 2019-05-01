Kocasına kızdı koca ilçeye adrenalin yaşattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşine sinirlenen kadının adliye önünde park halindeki araçlara çarptıktan sonra trafik ve asayiş ekipleriyle yaşadığı kovalamaca boğaz mevkiinde son buldu. Irmağa atlamak üzereyken asayiş ekiplerince engellenen kadın Manavgat'a adrenalin yaşatmak istediğini bunu da başardığını söyledi.
|01 Mayıs 2019 19:35
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Edinilen bilgiye göre, bir duruşma için Manavgat Adliyesine gelen A.T. isimli kadın, bir olay sebebiyle eşine kızınca acısını eşine ait araçtan çıkardı. Adliye önünde bulunan eşine ait 07 LSL 54 plakalı araca binen A.T., ileri-geri yapmak suretiyle önünde ve arkasında park halindeki araçlara çarptıktan sonra vatandaşların ve güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.Antalya Caddesi'nden Demokrasi Bulvarı'na giren A.T. Demokrasi Bulvarı Güllük Kavşağı'ndaki Yunus timlerinin uyarısını da dikkate almayarak peşindeki asayiş ve trafik ekipleriyle Herdford Caddesi'nden Titreyengöl istikametinde yoluna devam etti. Titreyengöl kenarındaki yolu takip ederek mesire alanına buradan da sahile çıkan araç, Manavgat Irmağının denizle birleştiği boğaz mevkiinin girişinde ekipler tarafından etrafı çevrilerek durduruldu. Araçtan inen ve ırmağa atlamaya çalışan A.T. asayiş ekiplerince engellendi. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından yapılan aramada araç temiz çıkarken, polis aracına bindirilen A.T. adliyede eşine kızdığını, bu kızgınlıkla Manavgat'a bir adrenalin yaşatmak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Şelale Polis Karakoluna getirilen A.T. çarptığı araç sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine ifadesinin alınmasının ardından karakoldan ayrıldı.
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