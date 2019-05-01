Antalya'da turist sayısı Nisan'da patladı

Antalya, turist sayısında son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Özellikle Nisan ayında turist sayısında adeta patlama yaşandı. İlk 3 ayda 571 bin 207 turistin ziyaret ettiği kente, sadece nisan ayının 29 günlük sürecinde 905 bin 322 turist giriş yaptı. Beklediklerin çok üzerinde gerçekleşen rakamlar turizmcileri bile şaşırttı.

Turizm başkenti Antalya'ya 29 Nisan itibariyle gelen turist sayısı, son yılların rekorunu kırdı. 2019 yılındaki rakamlar, 2016-2017 ve 2018 verilerini de oldukça geride bıraktı. Verilere göre kenti 2016 yılının 4 aylık döneminde 834 bin 517, 2017 yılında 855 bin 023, 2018 yılında da 1 milyon 148 bin 564 turist ziyaret ederken, 2019 yılı 29 Nisan itibariyle bu rakam 1 milyon 476 bin 529 turist olarak kaydedildi. Kente Nisan ayının 29'una kadar gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 34, sadece Nisan ayında gelen turist sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine yüzde 40 fark attı. Nisan ayındaki bu rakam, 2019 yılının ilk 3 ayını da neredeyse ikiye katladı. İlk üç ayda kenti 571 bin 207 kişi ziyaret derken, sadece nisan ayının 29 günlük sürecinde kente 905 bin 322 turist giriş yaptı.

"İNANILMAZ"

Rakamlar turizmcileri de oldukça şaşırttı. 2023 yılında 20 milyon hedefi koyan Antalya için verilerin olumlu olduğunu dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Nisan ayındaki artışı Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli bayram olarak görülen ve bu yıl 21 Nisan'a denk gelen Paskalya olarak gördü. Rakamlarda Avrupalı turistin de Türkiye'yi tercih etmesinin rolü olduğunu belirten Ayık, "İnanılmaz, aynı zamanda çok iyi ve sevindirici bir rakam. Veriler bizi gelecek açısından umutlandıran veriler. Çünkü yıllardır mevsimselliği kırmak ve sezonu uzatma adına mücadele veriyoruz. Bu veriler bizim çabalarımızın ve gayretlerimizin sonuca gittiğinin en önemli göstergesi. Bu ay sonundan itibaren Rus turistlerin de gelmesiyle rakamlar daha da büyümeye başlar. Eğer, Kasım ve Aralık ayını da güçlendirerek yolumuza devam ettiğimiz taktirde, hem Türkiye'nin hedefleri olan rakamlara ulaşmak kolaylaşacak, ayrıca da Antalya'nın uzun vadede kendine koyduğu 20 milyonluk hedefe de ulaşmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"30 MİLYON TURİSTİ KALDIRABİLİRİZ"

Antalya'nın yaz sezonu dışında 5-6 milyon bandında turist rakamına ulaştığı takdirde, 20 milyon rakamını yakalayabileceğine dikkati çeken Ayık, kentin konaklama yönünden de sıkıntısı olmadığını ifade etti. Ayık, "Mevcut kapasitemizin üstünden gittiğimiz takdirde biz şu anda yıl boyu 30 milyonluk sayıyı da kaldırabiliriz. Bizim kapasitemiz buna müsait. 650 bin yatak var Antalya'da. Bunu ortalama kalış süresi üzerinden gittiğiniz zaman 7-8 gün üzerinden gittiğiniz zaman ayda 4-5 tur yapacaksınız demektir. Yıl boyunca bunu hesaplarsanız 30 milyonu geçiyorsunuz zaten" dedi.

"OTELLER ÖZEL MÜŞTERİLERİNİ KENDİ TAŞISIN"

Otellerin özel günlerde taşıma hizmeti vermesi yönünde talepleri olduğunu da sözlerine ekleyen Ayık, "Bu, özel müşterilerimize özel hizmet vermek için bir talebimizdi. Bu değerlendirilmeli, bu hakkı otellerin değerlendirebilmesine olanak sağlanmalı diye düşünüyorum. Bu otelciler taşımacılık yapsın anlamında bir şey değildir. Özel durumlarda özel müşterilere yapılacak bir uygulamadır" diye konuştu.