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Şifa kaynağı ışkın tezgahlardaki yerini aldı

Doğu Anadolu Bölgesi ve Ağrı genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ve birçok hastalığa şifa olduğu söylenen ışkın, bu yıl da pazarcı tezgahlarındaki yerini aldı.
 01 Mayıs 2019 19:41
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Şifa kaynağı ışkın tezgahlardaki yerini aldı

Ağrı'da kilosu 20 TL'den satılmaya başlanan ışkın, her yıl Nisan ve Mayıs aylarında dağlardan toplanarak kent merkezindeki tezgahlarda yerini alıyor. Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ışkın, bölgenin birçok yerinde ışgın, ekşi ışgın, uçkun veya dağ muzu isimleri ile de biliniyor. Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika'ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor. Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

"Çoğu bunu tedavi amaçlı kullanmaya başladı"

Ağrı'da yaklaşık 15-20 yıldır bahar aylarında dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgahında sattığını söyleyen seyyar satıcı Mehmet Arpacıoğlu, "Şu anda kilosunu 20 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda. Bununla beraber çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi amaçlı olarak kullanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde havaların iyice ısınması ile birlikte daha çok getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de çok arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı. Ama ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşer" şeklinde konuştu.

Ağrı'dan Bodrum'a gideceğini söyleyen müşteri Uğur Arslan, "Işkın baharda tezgaha çıkıyor. Bizim burada eskiden beri birçok hastalığa iyi geldiği biliniyordu. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda da bu durumun böyle olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber, artık dışarıdaki insanlarında bu ota olan talebi arttı. Ben şu anda aldığım ışkının bir kısmını Bodrum'a götüreceğim. Orada bazı tanıdıklar özellikle istediler benden. Genelde artık oralarda da bu otu tezgahlarda bulmak mümkün. Hastalılıklara iyi gelmesinin yanı sıra çok da lezzetli bir tadı oluyor. Herkesin tüketmesini tavsiye ederim. Işkın aynı zamanda dağ muzu olarak da biliniyor" ifadelerini kullandı.

Ağrı'da yaklaşık 17 yıldır aktarlık yaptığını dile getiren Mehmet Ali Aydemir de özellikle ışkın kökünün çok faydalı olduğunu ifade ederek, "Bu bitki bizim Ağrı bölgesinde yetişen bir bitkidir. Işkın tansiyon, kolestrol gibi hastalıklara iyi geliyor. Ayrıca kanserli hücrelerin oluşmasını da engelliyor. Bu son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalarla da kansere iyi geldiği de ortaya kondu. Böyle olunca ışkına olan talep gittikçe arttı. Biz buradan il dışına da yurt dışına da göndermeye başladık. Özellikle bizden kökünü isteyenler çok oluyor. Talep bayağı arttı" şeklinde konuştu

İhlas Haber Ajansı
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