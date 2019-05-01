1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi böyle suçladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini suçladı." ifadelerini kullandı.
 01 Mayıs 2019 19:44
Yazdır
Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi böyle suçladı

Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin yetkilisini referans vererek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar." ifadesini kullanan Çelik, "CHP Sözcüsü ve bir Genel Başkan Yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD'li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP'nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Buna defalarca şahit olduk. Şimdi bir kere daha yalana başvuruyor CHP. Hükümetimizin PKK /PYD terör örgütleri ile görüşme yaptığını söylüyor. Bu yalanı da yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor. Kendi hükümetine karşı başka devletler adına konuşan bir zihniyet bu." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:

"Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri 'PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye'ye saldırmaz' demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar. CHP'ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman 'biz Kuvayı Milliye'nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez' diyorlar.

Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve devletine karşı siyaset üretene Kuvayı Milliye denemez. Dışımızdaki odaklar Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimizin dış politikasına dönük bir kara propaganda ürettiği zaman bunları sahiplenen ilk odak CHP oluyor. Bugün bir kere daha gördük bunu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Rektörlük alın sizin olsun'
01 Mayıs 2019 22:25		 İngiliz Bakan, Huawei'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındı
01 Mayıs 2019 21:08
Pursaklar Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması
01 Mayıs 2019 20:06		 AK Parti, 'İstanbul' iddiasına cevap verecek
01 Mayıs 2019 19:53
Erdoğan: Bu vebalin altından kimse kalkamaz
01 Mayıs 2019 19:47		 İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs etkinliklerine katılan sayısını açıkladı
01 Mayıs 2019 19:23
Bakan Akar 'Gökbey' kokpitinde
01 Mayıs 2019 19:20		 Pekcan: 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduk
01 Mayıs 2019 18:53
'Ekonomide istikrarımızı koruyacak tüm önlemleri alacağız'
01 Mayıs 2019 17:53		 Öztrak: Milletin sözüne kulak vermeleri lazım
01 Mayıs 2019 17:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da en yüksek oyu alan belediye başkanı istifa etti
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
Pursaklar Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması
ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telem 3
Pozitif olmak 3
yallah cehenneme 1
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
geçen ayın enleri 1
türkiye'nin 2050 yılında dünyaya hükmetmesi 3
boş 6
gergedan 3
amiral gemisi 3
ter kokan kişi 5
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam