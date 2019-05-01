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AK Parti, 'İstanbul' iddiasına cevap verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yarın saat 11.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.
 01 Mayıs 2019 19:53
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AK Parti, 'İstanbul' iddiasına cevap verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

ALİ İHSAN YAVUZ'UN BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 39 ilçe toplamında kısıtlı veya hükümlü olup da oy kullanan seçmenin 1400'ü aşmayacağını görüyoruz, demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın AK Parti'nin itirazları sonucu yaptığı araştırmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İstanbul İlçe Seçim kurullarından gelen kararlar inceleniyor. Tüm verileri aleyhimize yorumlasak dahi şu ana dek 18 ilçede kısıtlı ve hükümlü olanlara ilişkin 672 sayısına ulaşabildik.

39 ilçe toplamında kısıtlı veya hükümlü olup da oy kullanan seçmenin 1400'ü aşmayacağını görüyoruz. Ki bunlar içinde kesinleşmiş yargı kararı olmayanların oyları geçerli; YSK kendisi incelemeye gerek görmeden haksız itirazları reddetmeli. Çünkü sonuca etkili bir durum yok!"
Memurlar.Net
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Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
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