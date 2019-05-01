Umutlar tükendi... 100. günde en acı davet
|01 Mayıs 2019 20:02
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20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı kaybolduğu 24 Ocak'tan bu yana Ağva Deresi'nde, karada ve denizde jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi, resmi ve özel kuruluşların sivil toplum kuruluşlarının aramaları sonuç vermeyince, anne-babası gıyabi cenaze namazı kıldırma kararı alarak duyuru yayınladı.
Baba Ahmet Acar "98'inci günde arama çalışmalarından bir sonuç alamayınca kızımın ruhunun öbür dünyaya gidebilmesi, helallik almak için uğurlamaya çalışacağız" dedi.
Gıyabi cenaze namazını daha önce düşündüklerini ama arama çalışmalarına hep bir ümitle baktıklarını ve sürenin geciktiğini belirten Acar, "Zaten bu süre çok uzadı, daha önce yapmamız gerekiyordu ama bir ümitle baktık her şeye. Bulamadık. Halen daha aramalarımız devam ediyor gerek jandarma gerek sahil güvenlik tarafından. İnşallah kızım bulunur" ifadelerini kaydetti.
Acılı baba, gıyabi cenaze namazının, kayboluşunun 100'üncü gününe denk gelmesinin tamamen tesadüf olduğunu sözlerine ekledi.
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