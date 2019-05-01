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Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca elektronik cihaz zarar gördü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda evin elektronik cihazları zarar gördü.
 01 Mayıs 2019 20:15
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Elektrik kesintileri nedeniyle onlarca elektronik cihaz zarar gördü

Olay, Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kesilen elektriğin ardından tekrar verilen enerjiyle birlikte mahalledeki çok sayıda elektronik cihaz zarar gördü. Olayda 8 televizyon, 4 buzdolabı, 5 çamaşır makinesi, 10 uydu alıcısı, 1 termosifon ve çok sayıda küçük elektronik ev aletinin zarar gördüğünü söyleyen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Elektrik kesintisinin habersiz gerçekleştiğini savunan mahalle sakinlerinden Harun Türkmen, "Mahallemizde bir elektrik kesintisi oldu ve bizim hiçbir haberimiz olmadan meydana gelen bu kesintide bütün cihazlarımızın çoğu yandı. Sabahleyin saat 10'dan akşam 6'ya kadar elektriksiz kaldık. Elektriğin gelmesiyle birden cihazlarımız bozuldu, şalterimiz patladı, yani elektroniğe dair evimizde bulunan eşyaların çoğunda hasar oluştu. Bu mağduriyet sadece bizim evimizde değil, bütün mahallede oldu. Komşularımız, bizimle bu konuda istişare ettiler. Yani çok mağduruz bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Mağdur durumda olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Kutlay Şener, "Elektriklerin gidip gelmesiyle termosifonlar bozuldu, çamaşır makinesi bozuldu, çok mağdur duruma düştük" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Solak ise elektrik kesintisi nedeniyle arızalanan televizyonunun zararının karşılanmasını istedi.
İhlas Haber Ajansı
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