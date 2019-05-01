1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin en kirli havası bu ilde demiştik, cihaz bozuk çıktı

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu tarafından 27 Nisan Cumartesi günü saat 09.00 itibariyle Hava Kalitesi İndeksi 499 olarak ölçülen Aydın'ın hava kalitesi sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar kötü olan tek il olarak açıklanmasına bozulan ölçüm cihazının neden olduğu belirtildi.
 01 Mayıs 2019 20:18
Yazdır
Türkiye'nin en kirli havası bu ilde demiştik, cihaz bozuk çıktı

Ege Bölgesinde yer alan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında ölçülen değerlerin Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce sürekli olarak izlenmekte olduğu kaydedilen açıklamada; "İlimizde bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarının, izleme, bakım/onarım ve kalibrasyonları da yine Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce yapılmaktadır. Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün https://egethm.csb.gov.tr/ web adresinde yapılan duyuruda da belirtildiği üzere; İlimiz Efeler İlçesi, Semt Pazarında bulunan hava kalitesinin izlendiği istasyonda, 26 Nisan 2019 tarihinde PM10 (Partikül Madde) ölçüm cihazında arıza meydana gelmiş ve ölçümler yapılamamıştır. Arıza giderilip cihaz tekrar çalıştırıldıktan sonra cihaz stabil hale gelinceye kadar da ölçümlerde yüksek değerler elde edilmiştir. Cihaz stabil hale geldikten sonra ölçüm değerlerinde periyodik olarak azalma olmuş ve veriler düzelmiştir.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan duyurularda, belirtilen tarihlerde Ege ve Akdeniz kıyılarında toz ve kum fırtınasının etkili olacağı yönünde uyarılar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu arızanın, ölçüm cihazının numune alma ve analizör kısımlarında olduğu düşünülmektedir.

Arıza kaynaklı yüksek değerler, bazı basın yayın organlarınca jeotermal faaliyetlere bağlanmaya çalışılmış, Aydın'ın hava kalitesinin tehlikeli grupta yer almasının sebebi olarak jeotermal faaliyetler gösterilmiştir. 26.04.2019 tarihinde ilgili istasyonda yapılan ölçümler incelendiğinde; PM10 (Partikül Madde) parametresinde yüksek değerler elde edildiği görülmekte olup PM10 parametresi 10 mikrondan küçük partikülleri ifade etmektedir. PM10 (Partikül Madde) toz emisyonlarını ifade etmekte olup ilimiz genelinde gerçekleştirilen jeotermal faaliyetlerin ilimiz hava kalitesine PM10 (Partikül Madde) parametresi bazında etkisi bulunmamaktadır.

Türkiye'nin en kirli havası bu ilimizde

Halihazırda yapılan ölçümler incelendiğinde 27 Nisan 2019 tarihinden itibaren ölçülen değerlerin 40-60 µg/m³ arasında değiştiği ve bu değerlerin ilimizde geçmişte ölçülen PM10 (Partikül Madde) değerleri ile benzerlik gösterdiği, jeotermal elektrik üretim santrallerinin 26 Nisan 2019 tarihinde ve sonrasında aynı şekilde faaliyetlerine devam ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, 26 Nisan 2019 tarihinde yüksek değerlerin elde edilmesinin jeotermal faaliyetlerle ilişkilendirilemeyeceği açıktır.

Bu kapsamda, ilimiz hava kalitesi sürekli olarak Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce izlenmekte, hava kalitesine olumsuz etkileri olabilecek her türlü faaliyet Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) periyodik olarak denetlenmektedir. Şu ana kadar ne partikül madde olarak ne de jeotermal enerji santrallerinden salınan gazlar itibariyle insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde bir salınım tespit edilmemiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi
01 Mayıs 2019 21:58		 Şehit Yalçın Koca, son yolculuğuna uğurlandı
01 Mayıs 2019 21:53
Bir elinde zımpara diğerinde kitap
01 Mayıs 2019 21:35		 Uşak Milli Eğitim Şube Müdürü toprağa verildi
01 Mayıs 2019 21:21
Meteorolojiden yağış uyarısı
01 Mayıs 2019 21:13		 Marmara'da sıcaklık azalıyor
01 Mayıs 2019 20:56
33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular
01 Mayıs 2019 20:37		 Bakan Selçuk devreye girdi, lise öğrencisi hayallerine kavuştu
01 Mayıs 2019 20:34
Bu köyde herkes geçimini bu işten sağlıyor
01 Mayıs 2019 20:27		 Umutlar tükendi... 100. günde en acı davet
01 Mayıs 2019 20:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da en yüksek oyu alan belediye başkanı istifa etti
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
Pursaklar Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması
ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barista kahve makinesi 1
CHP döneminde gerçekleşmiştir 1
şakkadak 2
alaylı eğitim 2
1 mayıs 6
şak etmek 1
yapılan tatlı bitmeden rahatlamamak 6
balıkesirdeki spor salonunda atatürk'ün sözünün indirilmesi 1
yallah cehenneme 1
portakalcicegi2017 1
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam