Türkiye'nin en kirli havası bu ilde demiştik, cihaz bozuk çıktı

Ege Bölgesinde yer alan Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında ölçülen değerlerin Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce sürekli olarak izlenmekte olduğu kaydedilen açıklamada; "İlimizde bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarının, izleme, bakım/onarım ve kalibrasyonları da yine Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce yapılmaktadır. Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün https://egethm.csb.gov.tr/ web adresinde yapılan duyuruda da belirtildiği üzere; İlimiz Efeler İlçesi, Semt Pazarında bulunan hava kalitesinin izlendiği istasyonda, 26 Nisan 2019 tarihinde PM10 (Partikül Madde) ölçüm cihazında arıza meydana gelmiş ve ölçümler yapılamamıştır. Arıza giderilip cihaz tekrar çalıştırıldıktan sonra cihaz stabil hale gelinceye kadar da ölçümlerde yüksek değerler elde edilmiştir. Cihaz stabil hale geldikten sonra ölçüm değerlerinde periyodik olarak azalma olmuş ve veriler düzelmiştir.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan duyurularda, belirtilen tarihlerde Ege ve Akdeniz kıyılarında toz ve kum fırtınasının etkili olacağı yönünde uyarılar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu arızanın, ölçüm cihazının numune alma ve analizör kısımlarında olduğu düşünülmektedir.

Arıza kaynaklı yüksek değerler, bazı basın yayın organlarınca jeotermal faaliyetlere bağlanmaya çalışılmış, Aydın'ın hava kalitesinin tehlikeli grupta yer almasının sebebi olarak jeotermal faaliyetler gösterilmiştir. 26.04.2019 tarihinde ilgili istasyonda yapılan ölçümler incelendiğinde; PM10 (Partikül Madde) parametresinde yüksek değerler elde edildiği görülmekte olup PM10 parametresi 10 mikrondan küçük partikülleri ifade etmektedir. PM10 (Partikül Madde) toz emisyonlarını ifade etmekte olup ilimiz genelinde gerçekleştirilen jeotermal faaliyetlerin ilimiz hava kalitesine PM10 (Partikül Madde) parametresi bazında etkisi bulunmamaktadır.

Halihazırda yapılan ölçümler incelendiğinde 27 Nisan 2019 tarihinden itibaren ölçülen değerlerin 40-60 µg/m³ arasında değiştiği ve bu değerlerin ilimizde geçmişte ölçülen PM10 (Partikül Madde) değerleri ile benzerlik gösterdiği, jeotermal elektrik üretim santrallerinin 26 Nisan 2019 tarihinde ve sonrasında aynı şekilde faaliyetlerine devam ettiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, 26 Nisan 2019 tarihinde yüksek değerlerin elde edilmesinin jeotermal faaliyetlerle ilişkilendirilemeyeceği açıktır.

Bu kapsamda, ilimiz hava kalitesi sürekli olarak Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce izlenmekte, hava kalitesine olumsuz etkileri olabilecek her türlü faaliyet Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) periyodik olarak denetlenmektedir. Şu ana kadar ne partikül madde olarak ne de jeotermal enerji santrallerinden salınan gazlar itibariyle insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde bir salınım tespit edilmemiştir" denildi.