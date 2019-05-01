Bu dondurma daha sağlıklı
|01 Mayıs 2019 20:30
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kışın boza, yazın ise dondurmacılık yapan İsmail Soydan, birçok çeşidini yaptıkları dondurmayı günlük gelen taze sütten ürettiklerini söyledi. Dondurmayı günlük süt, yerli salep ve doğal şekerle yaptıklarını anlatan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;
"Bizler 15-30 Nisan tarihleri arasında havanın durumuna göre dondurma üretmeye başlıyoruz. Kışın boza ve helva satışımız oluyor. Açık olarak el emeği ile yaptığımız için daha sağlıklı. Büyüklerin en çok tercih edilen kakaolu, sade oluyor genelde, çocuklar da meyveli tercih ediyor. Vatandaşların organik yemesini tavsiye ediyoruz. Taze sıcak süt ve doğal salep kullanıyoruz. Her şeyi doğal kullanıyoruz. Günlük 200 kilograma yakın dondurma yapıyoruz. Üstüne koyduğumuz fındık ve sosu ise müşterinin zevkine bırakıyoruz" dedi.
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