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Bakan Selçuk devreye girdi, lise öğrencisi hayallerine kavuştu

Kendi harçlıklarıyla 4 kitap bastırabilen 17 yaşındaki Demet Ünlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un devreye girmesiyle kitabının ikinci baskısını çıkardı. Bin adet kitabın finansı Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandı.
 01 Mayıs 2019 20:34
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Bakan Selçuk devreye girdi, lise öğrencisi hayallerine kavuştu

Antalya Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Demet Ünlü genç bir yazar. 17 yaşındaki Ünlü, ilk şiir kitabını geçen yıl çıkarttı. Yazdığı şiirlerini bir kitapta toplayarak okurlarına ulaşmayı hayal eden Ünlü'nün yıllarca biriktirdiği okul harçlıkları sadece 4 adet kitap basılmasına yetti. Lise öğrencisinin bu çabası konunun gündeme gelmesiyle haber oldu. Sosyal medyada paylaşılan haberlerden birinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından beğenilip paylaşılması ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Demet Ünlü'yü makamında kabul ederek maddi manevi destek sözü verdi.

"Kitabın ikinci baskısı çıktı"

İl Milli Eğitim Müdürü Arslan desteğini geciktirmedi ve Ünlü'nün kitabının bin adet ikinci baskısı çıkarıldı. Kitabının sevincini arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşan Ünlü, kitaplarını okuluna götürerek, arkadaşlarına imzaladı. Ünlü'nün ağabeyi Ali Ünlü de, kardeşi ile gurur duyduğunu ve ailece her zaman arkasında olduklarını söyledi.

Bakan Selçuk'a hediye etti

Kitabının ön sözünde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'a teşekkür eden Ünlü, kitaplarından birini imzalayarak Milli Eğitim Bakanlığına kargo ile gönderdi. Ünlü kitabına, "Öğrenci harçlıklarımı biriktirerek hayalini kurduğum kitabımda paylaştığınız bir tweetin payı çok büyük. Destekleriniz için şükranlarımı sunuyor ellerinizden öpüyorum Ziya Selçuk hocam" notunu düştü.
İhlas Haber Ajansı
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