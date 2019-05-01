33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular

1981-1986 yılları arasında Solhan Atatürk İlkokulunda görev yapan emekli Öğretmen Bekir Şener'i öğrencileri ilçeye davet etti. Şener'de bir gurup emekli öğretmen arkadaşı ile düzenledikleri Doğu Anadolu Gezisi kapsamında Solhan ilçesini ekletti. Bu sayede ilçeye 33 yıl sonra tekrar gelen emekli öğretmen, o dönem ki öğrencileri ile buluşma fırsatı yakaladı. Bir restoranda gerçekleşen programda emekli öğretmen Bekir Şener'in yanı sıra, dönemin okul müdürü Abdullah Ayman, o dönemi öğrenci olanlar ve geziye katılan emekli öğretmenler yer aldı.

Buluşmada öğrencilerine sarılıp hasret gideren Bekir öğretmen, 1981 - 1986 yılları arasında Solhan Atatürk İlkokulu'nda 5 yıl görev yaptığını anımsattı.

O dönemin zorluklarını da aktaran Şener, "Biz yılmadık, acısıyla tatlısıyla Solhan'da kız ve erkek öğrencilerime 5 sene eğitim verdim. Ben eğitim-öğretim hayatımda eğitimin hakkını verdiğime inanıyorum. Canlı şahitlerim de buradadırlar. İnanın öğretmenlik güzel bir meslektir. Bakın öğrencilerim geldi sarıldılar, tutamadılar kendilerini" dedi.

"Bekir hocayla başarılar elde ettik"

Emekli öğretmen Bekir Şener'le birlikte çalışan dönemin Okul Müdürü Abdullah Ayman ise," Öğretmenimiz hepimizi duygulandırdı. Öğretmenlik gerçekten güzeldir. Bakın hocamız burada Solhan Atatürk İlköğretim Okulunda görev yaparken ben bir köy okulunda öğretmenlik yapıyordum. Hocamız daha buradayken ben bu okula müdür olarak atandım. Tabii ben daha gençtim. Bekir hocam ve diğer öğretmen arkadaşlarımız benden daha tecrübeliydiler. Okul müdürü olarak oraya gittiğimde kendilerinden çok şey öğrendim. O yardımlarından dolayı hiçbir zaman sıkıntı çekmedim. Birlikte kardeşlik çerçevesinde bir çalışma yürüttük. Hiçbir zaman onlara müdürlük gözüyle bakmadım kendilerine hep ağabey gözüyle bakıyordum. Birlikte çalışmanın sonucunda başarılı da olduk. Okulumuzda çok başarılar elde ettik. O dönemde çok güzel anılarımız oldu. O günleri hep anıyorum. Allah kendilerine razı olsun. Bizleri unutmamış, maşallah. Öğrencilerim bana haber verince çok duygulandım. Adeta koşarak buraya geldim"ifadelerini kullandı.

Bekir öğretmenin öğrencileri ise, yıllar sonra bir araya gelmekten dolayı duydukları mutluluğu aktarırken, buluşmalarına vesile olan Remzi Gengörü'ye de teşekkür etti.