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Gıda eğitimine laboratuvar desteği

Cargill Gıda'nın desteğiyle Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde kurulan "Bitkisel Yağ Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.
 01 Mayıs 2019 20:51
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Gıda eğitimine laboratuvar desteği

Cargill Gıda tarafından Balıkesir Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde "Bitkisel Yağ Laboratuvarı" kuruldu. Laboratuvar, bilimsel çalışmaların yanı sıra bölgede yağ üretimi yapan firmalara da destek sağlayacak.

Cargill Gıda'nın Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde kurduğu Bitkisel Yağ Laboratuvarı törenle açıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, törende yaptığı konuşmada, laboratuvarın öğrencilerin akademik çalışmaları yanında öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için de kullanılabileceğini söyledi. Balıkesir'in zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere gıda üretimi açısından önemine işaret eden Türkmen, üniversitenin Bitkisel Yağ Laboratuvarı'na sahip olmasının bu bakımdan katkı sağlayacağını bildirdi.

Türkmen, Balıkesir bölgesinde yağ üretimi yapan küçük ve orta ölçekli firma sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, "Bitkisel Yağ Laboratuvarımız sayesinde bu firmalara akademik destek de verebileceğiz. Laboratuvarımız, bu firmaların Ar-Ge çalışması yapmalarına ve ürünlerini çeşitlendirmesine katkıda bulunacak. Bununla birlikte hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı düzeyleri artış gösterecek. Laboratuvar, akademik çalışmalar yanında, firmaların analiz ihtiyaçlarını da destekleyecek." dedi.

"Hedefimiz pazar payımızı artırmak"

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanvekili Ediz Aksoy da Bitkisel Yağ Laboratuvarı'nın, üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, "Cargill olarak bugünün mühendis adaylarını kendi geleceğimiz olarak görüyoruz. Biliyoruz ki üniversitelerimizdeki olanaklar arttıkça hem öğrencilerimiz hem yerel üreticilerimiz hem de Türkiye ekonomisi kazanacak. Bunun için üzerimize düşen görevi yapma bilinciyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Aksoy, 153 yıllık tarihi olan firmanın 70 ülkede faaliyet gösterdiğini anımsatarak, Türkiye'de de 3 fabrikaları bulunduğunu, bunlardan birinin 2014'te satın aldıkları Balıkesir'deki Turyağ Yağ Fabrikası olduğunu dile getirdi. Fabrikanın, daha çok ev dışı tüketime ve endüstriye yönelik pastacılık, tatlıcılık, börek, kızartma yağları ile yemeklik yağlar gibi alanlarda faaliyette bulunduğu bilgisini veren Aksoy, gıda firmalarının ihtiyaçlarına göre reçete geliştirdiklerini anlattı.

Aksoy, şu anda yeni nesil kızartma yağları ile çikolata kaplama yağları üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, Turyağ'da 37 milyon doların üzerinde yaptığımız yatırımla hem Ar-Ge hem de üretim tarafında büyük gelişmeler sağladık. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Bu yılın başında hayata geçirdiğimiz '1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi'nde bin 200 civarında çiftçiye ulaştık. Bu çiftçilerin refahının artması için destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyüme hedefleri çerçevesinde sürekli alternatiflere bakarak değerlendirme yaptıklarını vurgulayan Aksoy, "Bu her zaman radarımızda olan bir konu. Buraya büyüme odaklı bakıyoruz. Bölgede fırsatlar çok fazla, büyümeye çalışıyoruz. Turyağ gibi yeni satın almalar olabilir. Pazar payımızı da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız Türkiye'de pazar lideri olmak. Vizyonumuz, 5 yıl içinde yağ konusunda Türkiye'nin en büyük firması olmak." dedi.

Endüstri standardında test imkanı

Cargill Gıda'nın Bitkisel Yağ Laboratuvarı için tedarik ettiği ölçüm cihazları ve teknik ekipmanlar, gıda mühendisliğinde zorunlu dersler olan Gıda Analizleri, Enstrümantal Analiz ve Bitkisel Yağ Teknolojisi başta olmak üzere uygulama derslerinde kullanılacak. Laboratuvardan, yılda Gıda Mühendisliği bölümünde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci faydalanabilecek. Öğrenciler Ar-Ge odaklı çalışmalar ve ürünlerle ilgili gerekli testleri endüstri standartlarında yapma olanağı bulacak. Laboratuvar, bilimsel çalışmalar yanında, bölgede yağ üretimi yapan firmalara destek sağlamak için de değerlendirilecek.
Anadolu Ajansı
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