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Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır"
 01 Mayıs 2019 20:54
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Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirterek, "Atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"nde konuştu.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 5 sağlık çalışanına Allah'tan rahmet diledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların "proje fabrikası" haline geldiklerini belirterek, "Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar." ifadesini kullandı.

Milletlerarası Ticaret Odasında (ICC), Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonunda (CACCI) dereceye giren, en iyi proje ödüllerini kazanan çok sayıda oda, borsa ve kadın girişimci olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Sizlerin emek ve gayretleriyle oda ve borsalarımız, reel sektörün asli hizmet merkezleri oldu. Kurumsal hizmet kapasiteleri arttı, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştü." dedi.

Ahilik teşkilatının temsilcileri olduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sorunları tespit ederek, çözüm önerileri hazırladıklarını ve bunları Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet ile istişare ettiklerini söyledi.

- "Emek vereceğiz, çalışacağız, üreteceğiz"

Geçen yıl ağustos ayından itibaren ekonominin yavaşladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Paramızdaki değer kaybı, yükselen faizler ve enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. 4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Bu dönem huzur, yapısal reformlar, daha zengin ve kalkınmış bir Türkiye için el ele çalışma dönemi olmalı. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın, birbirimizi ötekileştirmeyelim, hep birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye'de egemen kılarsak şikayet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır. O yüzden diyoruz ki birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi." diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunda, İstihdam Seferberliği'nde, Nefes Kredisi'nde ve ihracatta olduğu gibi bundan sonra da Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, salonu dolduran başkanlar, meclis üyeleri, genel sekreterler, kadın ve genç girişimcilerle iftihar ettiğini, hizmet şeref plaketlerini ve proje ödüllerini takdim edecekleri için onur duyduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü olarak dün olduğu gibi yarın da ülkeyi daha güçlü, zengin, müreffeh yapmak için emek vereceklerini, çalışacaklarını ve üreteceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ticaret Bakanı Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, TOBB'da 10, 20 ve 40 yılını dolduran delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ile oda-borsa proje ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı
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