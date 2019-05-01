'Altınkale' turizme kazandırılacak

Sivas'ta, Sıcak Çermik Termal bölgesindeki Altınkale travertenlerinde incelemede bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale', valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyor." dedi.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğünün sahasında prototip olarak oluşturulan "Altınkale" alanını gezen Ayhan, yetkililerden bilgi aldı.

Altınkale'nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürütüceğini belirten Vali Ayhan, şöyle devam etti:

"Sivas'ın marka değerinden birisi de Sıcak Çermik'tir. Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp, yürümemiz, koşmamız lazım. Turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz."

Ayhan, Sivas Belediyesinin de Altınkale Projesi'ni kente kazandırmak istediğine işaret ederek, "Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale', valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyor. Valiliğimizin himayesinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık verecek. Altınkale'nin, Pamukkale gibi çekim merkezi olmasını arzuluyoruz. Proje ile yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam yatırımlarla artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.