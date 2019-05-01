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Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu.
 01 Mayıs 2019 21:03
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Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası Fed, nisan-mayıs toplantısında politika faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeyerek sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 ile yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi. Fed ayrıca, bankaların Fed'de tuttukları ekstra rezervler için faiz oranını da yüzde 2,40'tan yüzde 2,35'e indirdi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının 10 üyenin tamamının oyuyla alındığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı harcamaları ve işletmelerin sabit yatırımları büyümesinde yavaşlama görüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, faizde gelecekte yapılacak ayarlamalar konusunda Fed'in "sabırlı olma" söylemi tekrarlanırken, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında sabırlı olmak gerekliliğine de vurgu yapıldı.

ABD Merkez Bankasının açıklamasında ayrıca, çekirdek ve manşet enflasyonun düştüğüne ve yüzde 2'nin altında kaldığına ilişkin bilgiye de yer verildi.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR'DA SON DURUM

Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve avro da aşağı yönlü bir hareket var. Hafta başından 5,97'yi gören dolar şu saat itibariyle 5,94 Avro ise 6,69 liradan işlem görüyor.
Anadolu Ajansı
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