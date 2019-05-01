1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk mühendis geliştirdi, mahalle kültürünü canlandırıyor

Türk mühendisin ABD'de geliştirdiği "uLouder" adlı uygulama, kaybolan mahalle kültürünü dijital dünyada yeniden canlandırmayı amaçlıyor.
 01 Mayıs 2019 21:05
Yazdır
Türk mühendis geliştirdi, mahalle kültürünü canlandırıyor

Türk mühendisin ABD'de geliştirdiği "uLouder" adlı uygulama, kaybolan mahalle kültürünü dijital dünyada yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Demirhan Erim adlı Türk mühendis ve arkadaşı Can Poyrazoğlu'nun ABD'de geliştirdiği ve "uLouder (senin sesin daha yüksek)" adlı uygulama, kullanıcıları yakın çevrede olan bitenden haberdar ediyor.

Uygulama, konser, konferans ve parti gibi etkinliklerin yanı sıra acil kan ihtiyacı ve kayıp duyurusu gibi konularda da kullanıcılara ortak bir platform sağlıyor.

uLouder yoluyla yerel satıcılar ya da işverenler de aradıklarını bulabiliyor.

Genç girişimciler Erim ve Poyrazoğlu, bu uygulamayla, dijitalleşen dünyada cihazlara hapsolmuş kişilerin yeniden sosyalleşmesini ve yerel dayanışmayı yeniden canlandırmayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İTÜ, uydu alanındaki bilgi birikimini ihraç ediyor
01 Mayıs 2019 22:32		 Drone tehdidini 'Avcı' durduracak
01 Mayıs 2019 21:41
Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak
01 Mayıs 2019 12:07		 Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
01 Mayıs 2019 11:54
Sosyal medya cinsel istismar riskini artırıyor
01 Mayıs 2019 11:50		 Amcası için çene ile çalışan mouse tasarladı
01 Mayıs 2019 09:39
Bu araba şimdilik duvarda yürüyor, hedef tavanda yürütmek
30 Nisan 2019 21:18		 Milli uçak motorunu ateşledik
30 Nisan 2019 08:20
Altay tankı gövde gösterisine hazırlanıyor
29 Nisan 2019 23:28		 Eklem tedavisi için sıvı ürettiler ilk talep Japonya'dan geldi
29 Nisan 2019 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da en yüksek oyu alan belediye başkanı istifa etti
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıktı
Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
Pursaklar Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması
ÖTV'de hurda indirimi kriterleri değiştirildi
FETÖ'cü Yarbay'a: Kendini yeni görevlere hazırla, çok işimiz var
1 Mayıs kutlaması yolunda kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yallah cehenneme 1
01.05.2019 anadolu efes vs barcelona maçı 9
caiz 1
kendini öldürtmek için katil kiralama 5
bazı yazarların bazı yazarların konularına yazamamaları 9
alaylı eğitim 2
organ mafyası 1
kerpiç 1
okan bayulgen 1
Anne şefkati 4
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam