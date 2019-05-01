İngiliz Bakan, Huawei'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındı
|01 Mayıs 2019 21:08
|Yazdır
İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından bilgi sızdırıldığıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası, Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgilerin izinsiz bir şekilde paylaşılması" gösterildi.
MAY: ARTIK GÜVENEMEM
Açıklamada ayrıca Başabakan May'in, artık Williamson'a güvenemediği belirtildi.
Williamson'ın yerine, Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.
İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı, geçen hafta çarşamba günü basına sızmıştı.
Bu gelişme sonrası İngiltere'de, hassas bilgiyi kimin basına sızdırdığıyla ile ilgili soruşturma açılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Rektörlük alın sizin olsun'
01 Mayıs 2019 22:25
|Pursaklar Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması
01 Mayıs 2019 20:06
|AK Parti, 'İstanbul' iddiasına cevap verecek
01 Mayıs 2019 19:53
|Erdoğan: Bu vebalin altından kimse kalkamaz
01 Mayıs 2019 19:47
|Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'yi böyle suçladı
01 Mayıs 2019 19:44
|İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs etkinliklerine katılan sayısını açıkladı
01 Mayıs 2019 19:23
|Bakan Akar 'Gökbey' kokpitinde
01 Mayıs 2019 19:20
|Pekcan: 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduk
01 Mayıs 2019 18:53
|'Ekonomide istikrarımızı koruyacak tüm önlemleri alacağız'
01 Mayıs 2019 17:53
|Öztrak: Milletin sözüne kulak vermeleri lazım
01 Mayıs 2019 17:43