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İngiliz Bakan, Huawei'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Williamson, Huawei ile basına bilgi sızdırdığı iddiasıyla görevinden alındı.
 01 Mayıs 2019 21:08
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İngiliz Bakan, Huawei'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından bilgi sızdırıldığıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası, Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgilerin izinsiz bir şekilde paylaşılması" gösterildi.

MAY: ARTIK GÜVENEMEM

Açıklamada ayrıca Başabakan May'in, artık Williamson'a güvenemediği belirtildi.

Williamson'ın yerine, Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı, geçen hafta çarşamba günü basına sızmıştı.

Bu gelişme sonrası İngiltere'de, hassas bilgiyi kimin basına sızdırdığıyla ile ilgili soruşturma açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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