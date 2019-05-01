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Terör örgütlerinin planını MİT ve Polis bozdu

İstanbul Bakırköy'de toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taleplerini dile getirerek kutlama yaparken, 1 Mayıs'ı bahane edip ortalığı yakıp yıkmak isteyen marjinal grupların planları Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin ortak operasyonlarıyla suya düştü.
 01 Mayıs 2019 21:17
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Terör örgütlerinin planını MİT ve Polis bozdu

- İstanbul Bakırköy'de toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taleplerini dile getirerek kutlama yaparken, 1 Mayıs'ı bahane edip ortalığı yakıp yıkmak isteyen marjinal grupların planları Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin ortak operasyonlarıyla suya düştü. Gece düzenlenen operasyonlarda 336 adet havai fişek, içi benzin dolu 3 bidon, molotof yapımında kullanılan bant, ateşleme fitili, huni ve çeşitli materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ekipleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün olaysız geçmesi için kentin birçok noktasında 30 Nisan akşam saatlerinden itibaren güvenlik tedbirleri aldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla marjinal grupların Taksim'e çıkmaya çalışacakları ve olası çatışmalarda kullanılmak üzere molotof kokteyli, gaz maskesi, yüz maskesi, bilye, havai fişek gibi malzemeleri tedarik ederek Ortabayır Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına sakladıklarına ilişkin ihbar aldı.

Eylemde kullanılacak malzemeler inşaat alanında ele geçirildi

Ortabayır Mahallesi'ndeki inşaat alanına gelerek çevresinde incelemelerde bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri ve İstanbul Polisi arama çalışması yaptı. Yapılan arama çalışmalarından inşaat alanında 336 adet havai fişek, 5 adet koyu renkli ve şapkalı yağmurluk, 3 adet içerisinde benzin olduğu düşünülen 4 litrelik bidon, 12 adet eldiven, 2 adet örgütsel yazılama yapılabilecek beyaz renkli bez, molotof yapımında kullanılan bant, fitil, huni gibi malzemeler ele geçirildi.

Eylemde kullanacakları malzemeleri almaya geldiler, polise yakalandılar

Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri malzemeleri almaya gelecek olan şüphelileri belirlemek ve yakalamak için inşaat alanının çevresinde beklemeye başladı. 1 Mayıs sabahı erken saatlerde gelerek şüpheli hareketler sergileyip inşaata girmeye çalışan ve istihbari birimler tarafından marjinal grup üyesi oldukları belirlenen A.Y., A.K., Y.K. ve M.A. isimli şüpheliler ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin Taksim Meydanı'nda eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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