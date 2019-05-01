Uşak Milli Eğitim Şube Müdürü toprağa verildi
|01 Mayıs 2019 21:21
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Afyonkarahisar'ın eski Milli Eğitim Şube Müdürü ve Uşak Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yeşilırmak son yolculuğuna uğurlandı.
Afyonkarahisar'ın eski Milli Eğitim Şube Müdürü ve Uşak Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Yeşilırmak, Şuhut Ulu Cami'de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şuhut Aile Kabristanlığı'na defnedildi.
Şuhut ilçesinin sevilen simalarından olan merhum Yeşilırmak'ın vefatı Afyonkarahisar ve Şuhut Milli Eğitim camiasını yasa boğdu. Merhum Yeşilırmak'ın cenaze merasimine, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, AK Parti Afyonkarahisar İl Disiplin Kurulu Üyesi ve kardeşi Ahmet Yeşilırmak, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Burhanettin Çoban, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.
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