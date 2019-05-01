İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı
İstiklal Caddesi'ne saat 19.30 itibariyle yeniden vatandaşların girişine izin verildi.
|01 Mayıs 2019 21:25
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan İstiklal Caddesi'ne saat 19.30 itibariyle yeniden vatandaşların girişine izin verildi.
Yaya trafiğine açılan İstiklal Caddesinde hayat normale döndü.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 19.30 itibariyle yaya trafiğine açıldı.
Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan barikatın açılmasıyla birlikte İstiklal Caddesi ve çevresinde hayat normale döndü. Öte yandan Taksim Caddesinin ise ilerleyen saatlerde araç ve yaya trafiğine açılacağı öğrenildi.
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