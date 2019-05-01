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Bu okulun duvarları rengarenk!

Burhaniye Anadolu Lisesinde bir grup öğrenci, Görsel Sanatlar Öğretmeni Alpaslan Yıldırım Şahin'in öncülüğünde sınav stresini okulun bahçe duvarlarını değişik tasarımla boyayarak atıyor.
 01 Mayıs 2019 21:29
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Bu okulun duvarları rengarenk!

Burhaniye Anadolu Lisesinde bir grup öğrenci, Görsel Sanatlar Öğretmeni Alpaslan Yıldırım Şahin'in öncülüğünde sınav stresini okulun bahçe duvarlarını değişik tasarımla boyayarak atıyor.

Çalışmalara katılan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken öğrencilerden Deniz Sıla Demiröz, "Bu sene mezun oluyoruz. Okulumuzun duvarlarına boyama yapıyoruz. Sınav heyecanını yenerken yeni tasarımla okulumuzun bahçesini süslüyoruz. Arkadaşlarımızla beraber güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sene tuvale yaptıkları resimleri bu sene duvara yansıttıklarını ifade eden Pervin Vebol da "Okulumuzun duvarlarını renklendiriyoruz. Derslerin stresinin yanında duvara çizdiğimiz resimler bizim için rahatlatıcı oluyor" derken diğer öğrencilerden Yağmur Seyhan ise "Sınavımıza az kaldı. Okulda keyifli vakit geçirmek için okumuzun duvarlarını boyuyoruz. Renklerle uğraşmak çok keyifli" diye konuştu.

Öğrencilere teşekkür eden Öğretmen Yıldırım Alpaslan Şahin de "Okulumuzda gelenek haline getirdiğimiz duvar resim çalışmalarını 2012'dan bu yana sürdürmekteyiz. Bu sene de okulun duvarlarına öğrencilerin renk coşkusu, renk bilgisi, resim bilgisinin yanı sıra sevgi, coşku mutluluk ve heyecanlarını yansıtan 100'den fazla resim yapmayı hedefledik. Bu senenin sonuna kadar bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. 30 öğrenci ile başladık. Şu anda 50 öğrenci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Öğrencilerimin hepsine ve okul idaremize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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