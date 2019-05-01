Bir elinde zımpara diğerinde kitap

Ardahan'da iş hayatına rağmen kitap okumayı ihmal etmeyen, atölyesinde de küçük bir kütüphane oluşturan ayakkabı tamircisi Erdal Uygur'un bu özelliği takdir topluyor.

Kent merkezindeki Kaptanpaşa Mahallesi'nde ayakkabı tamirciliği yapan ve iş yerinde küçük bir kütüphane oluşturan 56 yaşındaki Erdal Uygur'un ilerleyen yaşına rağmen tıpkı bir öğrenci gibi kitap okumaya vakit ayırması ve bunu alışkanlık haline getirmesi çevresindekilere örnek oluyor.

Küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazanan ve bunu yaşamının her döneminde sürdüren Uygur, yaklaşık 50 yıldır hem iş yerinde hem de evinde boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.

İş yerinde adeta bir elinde dikiş makinesi ve zımpara diğer elinde kitap olan Uygur'un lastik ve ayakkabı boyası ile kitap kokusunun birbirine karıştığı dükkanına gelen müşteriler, elinde kitap gördüğü Uygur'un bu güzel alışkanlığını takdirle karşılıyor.

Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazmayı 6 yaşında öğrendiğini ve babası sayesinde bu yaştan itibaren düzenli olarak kitap okuduğunu söyledi.

Küçük yaşlarda edindiği okuma alışkanlığını yaşına rağmen sürdürdüğünü ifade eden Uygur, şöyle konuştu:

"Alışkanlığım özellikle babamdan kaynaklandı. Babam çok kitap okurdu. Ben de sanırım ona özendim. Kitap okumak hoşuma gidiyor, seviyorum. Kitap okurken zevk alırım. Aileler kesinlikle kitap ve gazete okumalı. Kitap okuma alışkanlığı kazanmada aile faktörü çok önemli. Aile kitap okumuyorsa çocuk niye okusun? Aile, bütün gün televizyonun karşısında vakit geçirirse çocuk da doğru olanın o olduğunu sanır. Anne, baba kitap okuyorsa bir şekilde çocuk da bu alışkanlığı kazanır kanısındayım. Bunun yanı sıra çevrenin de önemli rolü var."

"Her gün muhakkak kitap okurum"

Uygur, her türden kitap okumaya gayret gösterdiğini belirterek, bazen bir gecede bir kitap bitirdiğini dile getirdi.

Kitapları olabildiğince yarım bırakmadan bitirmeye çalıştığını anlatan Uygur, "Her gün muhakkak kitap okurum. Bazen gece bir iken bakarım 2-3 veya 4 olmuş, Allah ne verdiyse kitap okurum. Bazen uyanmışımdır, uykum kaçmıştır kitap okurum, ezan sesi ile bakarım ki sabah olmuştur. Bazen gelirim dükkanda iş olmaz kitap okumaya başlarım. Standart bir durumum yok. Kafama bir şey takılmıştır gece kalkar yarım bıraktığım kitabı okur tamamlarım." diye konuştu.

Erdal Uygur, herkese kendisini geliştirmesi için kitap okumayı önerdi.