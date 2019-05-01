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'Rektörlük alın sizin olsun'

Rektör Alkan, neden rektörlük istemediğine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "FETÖ'den öğrendiklerini, aşağılık bir tavırla, sığlıkla yapıyor olmanın insanlara yakıştığını düşünmüyorum. Ben de kendi dilimle, 'Rektörlük alın sizin olsun' diyorum. Bu makam o kadar hırpalanmaya değmez" dedi.
 01 Mayıs 2019 22:25
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'Rektörlük alın sizin olsun'

Çorum'daki basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek 17 Mayıs'ta sona erecek 8 yıllık görev süresinin değerlendirmesini yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sitem dolu açıklamalarda bulundu

Duvar'da yer alan habere göre; 2011 yılında Hitit Üniversitesi rektörlüğüne atandığını ve iki dönem rektörlük yaptığını hatırlatan Reha Metin Alkan, rektörlük makamının kendisi için, ülkeye bir şeyler kazandırmak ve hizmet etmek için bir vesile olduğunu ifade etti.

"İnsanların bir makam uğruna neler yapabileceğini" kısa sürede gördüğünü vurgulayan Alkan, " Bu gelişmeler beni çok korkuttu. Korkum şahsımla ilgili değil. Bir insanın bir koltuk için neler yapabileceğini gördüğümde şok oldum. Bir makam için insanların bu kadar çirkinleşebileceği bir ortamda açıkçası 'ne oluyoruz' dedim. FETÖ'den öğrendiklerini, aşağılık bir tavırla, sığlıkla yapıyor olmanın insanlara yakıştığını düşünmüyorum. Ben de kendi dilimle, 'Rektörlük alın sizin olsun' diyorum. Bu makam o kadar hırpalanmaya değmez" dedi.
Memurlar.Net
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