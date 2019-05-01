El değmemiş doğası ve eşsiz güzelliğiyle: Çarpanak Adası
Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
|01 Mayıs 2019 22:42
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Van Gölü'ndeki dört büyük adadan ikincisi olan Çarpanak, el değmemiş doğası ve dokusu ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Tuşba ilçesinin Çitören Mahallesi açıklarında Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde yer alan ada, ilkbaharla farklı bir güzelliğe bürünüyor.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği adada bir de kilise bulunuyor.
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