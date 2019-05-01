'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye basıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün arttığını, bu nedenle Turistik Doğu Ekspresi'nin hizmete girmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çalışma başlattıklarını bildirdi.

Söz konusu çalışma kapsamında Turistik Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Turhan, "Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi'nin, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletildiğini söyledi.

Trenin, bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte katettiğini belirten Turhan, yolculuk sırasında 53 istasyonda durulduğunu hatırlattı.

Turhan, Doğu Ekspresi'nin halen altyapı ve teknik koşullar çerçevesinde 2 jeneratör, 1 idari vagon, 4 yataklı, 4 pulman, 2 kuşetli, 1 yemekli vagonla seferlerine devam ettiği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebi her geçen gün artıyor. Özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya ekonomik fiyatlarla yüksek kalitede hizmet sunuluyor."

Turistik Doğu Ekspresi planı

Bakanlığın Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar neticesinde, yolculukların sosyal medyada çok paylaşıldığını, yolculuğun sıra dışı tatil seçeneği olarak görüldüğünü ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle talebinin her geçen gün arttığını vurgulayan Turhan, bunun değerlendirilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla yeni tren seferleri yapılmasının istendiğini bildirdi.

Turhan, iç turizmin artırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından, mevcut Doğu Ekspresi'nden yataklı vagonların çıkarılarak Ankara-Kars-Ankara arasında işletilmek üzere turizm amaçlı yeni bir tren yapılması talebinin geldiğini anımsatarak, konuya ilişkin bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a olması konusunda mutabık kaldık. Trenimiz, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak." diyen Turhan, bu konseptin ilerleyen zamanlarda diğer hatlarda da uygulanmasını sağlayacaklarını bildirdi.

120 yolcu kapasiteli olacak

Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattındaki duruş yerleri ve zamanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının talepleri doğrultusunda, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde planladıklarına dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak."