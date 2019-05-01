1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye basıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy ile 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.
 01 Mayıs 2019 23:03
Yazdır
'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye basıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün arttığını, bu nedenle Turistik Doğu Ekspresi'nin hizmete girmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çalışma başlattıklarını bildirdi.

Söz konusu çalışma kapsamında Turistik Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a hareket etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Turhan, "Turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi'nin, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletildiğini söyledi.

Trenin, bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte katettiğini belirten Turhan, yolculuk sırasında 53 istasyonda durulduğunu hatırlattı.

Turhan, Doğu Ekspresi'nin halen altyapı ve teknik koşullar çerçevesinde 2 jeneratör, 1 idari vagon, 4 yataklı, 4 pulman, 2 kuşetli, 1 yemekli vagonla seferlerine devam ettiği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebi her geçen gün artıyor. Özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya ekonomik fiyatlarla yüksek kalitede hizmet sunuluyor."

Turistik Doğu Ekspresi planı

Bakanlığın Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar neticesinde, yolculukların sosyal medyada çok paylaşıldığını, yolculuğun sıra dışı tatil seçeneği olarak görüldüğünü ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle talebinin her geçen gün arttığını vurgulayan Turhan, bunun değerlendirilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla yeni tren seferleri yapılmasının istendiğini bildirdi.

Turhan, iç turizmin artırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından, mevcut Doğu Ekspresi'nden yataklı vagonların çıkarılarak Ankara-Kars-Ankara arasında işletilmek üzere turizm amaçlı yeni bir tren yapılması talebinin geldiğini anımsatarak, konuya ilişkin bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a olması konusunda mutabık kaldık. Trenimiz, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak." diyen Turhan, bu konseptin ilerleyen zamanlarda diğer hatlarda da uygulanmasını sağlayacaklarını bildirdi.

120 yolcu kapasiteli olacak

Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattındaki duruş yerleri ve zamanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının talepleri doğrultusunda, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde planladıklarına dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşçi Bayramında İstiklal Marşı krizi
01 Mayıs 2019 23:53		 Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek
01 Mayıs 2019 22:52
İşçi Bayramı'nın öteki yüzü
01 Mayıs 2019 22:47		 Çatıya yerleştirdiği mezarla üne kavuştu, muhtar seçildi
01 Mayıs 2019 21:58
Şehit Yalçın Koca, son yolculuğuna uğurlandı
01 Mayıs 2019 21:53		 Bir elinde zımpara diğerinde kitap
01 Mayıs 2019 21:35
Uşak Milli Eğitim Şube Müdürü toprağa verildi
01 Mayıs 2019 21:21		 Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı
01 Mayıs 2019 21:13
Marmara'da sıcaklık azalıyor
01 Mayıs 2019 20:56		 33 yıl sonra öğretmenleri ile buluştular
01 Mayıs 2019 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp araziye bırakmışlar00:06 - 2 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?00:00 - Alışverişe başla23:53 - İşçi Bayramında İstiklal Marşı krizi23:47 - Bakanlıktan Ordu çevre yoluna ilişkin açıklama23:41 - Anne sütü laboratuvarda üretilebilir mi?23:36 - Rize'de 2 çocuk parkta oynarken kayboldu23:31 - Alanya Müftülüğü, tepki çeken paylaşımı kaldırdı23:26 - Avrupa'nın en uzunu olacak yüzde 60'ı tamamlandı
23:21 - Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu23:15 - Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok23:09 - En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı23:03 - 'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye basıldı22:57 - İYİ Parti ilçe yönetimi görevden alındı22:52 - Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek22:47 - İşçi Bayramı'nın öteki yüzü22:42 - El değmemiş doğası ve eşsiz güzelliğiyle: Çarpanak Adası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
14 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp araziye bırakmışlar
İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?
2 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Alışverişe başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşadığı an'a ait olamamak 8
sıfatında hayır yok 7
uykusuzlar kulübü 3
Sürmenaj 1
Feridun Karakaya 1
balıkesirdeki spor salonunda atatürk'ün sözünün indirilmesi 1
tesel-ya 1
çok komik 6
teknoloji esiri olmak 1
Halo etkisi 2
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam