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En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Ocak-mart döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 96 milyon 463 bin kilovatsaate ulaştı.
 01 Mayıs 2019 23:09
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En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 4 milyon 681 bin 848 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2018'in ilk çeyreğinde Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Çekya'dan toplam 273 milyon 180 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Çekya'dan alınan elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 azalarak 106 milyon 606 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde elektrik ithalatı için 11 milyon 133 bin 696 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 58 azalışla 4 milyon 681 bin 848 dolar oldu.

Yılın ilk çeyreğinde elektrik ithalatı için en yüksek miktar 2 milyon 770 bin 166 dolar ile mart ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Çekya'dan 62 milyon 870 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Ocak-mart döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 96 milyon 463 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 4 milyon 169 bin 31 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Azerbaycan'dan alınan elektriğin miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 50 milyon 483 bin kilovatsaat azalarak 8 milyon 998 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Azerbaycan'a 458 bin 872 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Yunanistan'dan 851 bin ve Çekya'dan 294 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Yunanistan'a 41 bin 171 dolar ve Çekya'ya 12 bin 774 dolar ödeme yapıldı.
Anadolu Ajansı
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