1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Ortalama 10 yaşını dolduran narkotik köpeklerinin emniyetten kaydı düşürülürken Aydın Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan 12 yaşındaki Çayra, enerjisiyle hala görevini sürdürüyor.
 01 Mayıs 2019 23:15
Yazdır
Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok

Aydın'da, birçok önemli uyuşturucu operasyonuna katılan 12 yaşındaki narkotik köpeği "Çayra", görev süresi dolmasına rağmen performansıyla göz dolduruyor.

Yurt dışından getirilen Belçika Malinois ırkı Çayra, 2007 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde temel eğitime tabi tutuldu. Yaklaşık bir yıl narkotik alanında branş eğitimi verilen Çayra, 2008'de Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Aynı sene eğitmeni ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan "Çayra", yaklaşık 11 yıldır kentteki uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.

Bu cinsteki narkotik köpeklerinin 10 yaşını doldurduktan sonra koku alma ve reflekslerinde düşüş gözlenirken Çayra, enerjisiyle hala görevinin başında.

Çok sayıda komutu algılayabilen, hassas burnuyla saklanan uyuşturucuyu kolayca bulabilen Çayra, geçen yıl Didim ilçesinde 1,5 ton uyuşturucunun yakalandığı operasyonda görev aldı.

Çayra, hassas burnu ve enerjisiyle kendisinden küçük köpeklere adeta taş çıkartıyor.

Çayra'nın eğitmeni Abdullah Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çayra'nın yaşı itibarıyla Türkiye'deki 3-4 narkotik köpeğinden biri olduğunu söyledi.

Çayra'nın enerjisiyle herkesi şaşırttığını vurgulayan Kurt, "Çayra, Türkiye'deki en yaşlı narkotik köpeklerden biri. Normalde bu tip köpekler 8-10 yaşına geldiğinde emekli oluyor, emniyet kaydından düşürülüyor ancak Çayra hala görevine devam ediyor. Ekiplerimizin 1-2 saatte yapacağı aramayı Çayra 10 dakikada tamamlıyor." diye konuştu.

Çayra ile iş dışında duygusal bağlarının da olduğunu belirten Kurt, onun başarılarının kendilerini de motive ettiğini belirtti.

Kurt, "12 yaşını dolduran Çayra görevini bırakmayı düşünmüyor. Hala ilk günkü azimle çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Çayra'nın yerine "Yıldırım"

Narkotik köpeği Çayra'nın yerine yetiştirilen Belçika Malinois ırkı Yıldırım'ın eğitmeni Hakan Bayram da 15 yıldır uzman eğitmen olarak çalıştığını ifade etti.

Köpekleri eğitirken çeşitli testlere tabi tuttuklarına dikkati çeken Bayram, "Yıldırım'ın Çayra'nın yerini alması için uzun bir süreç gerekiyor. Şu an Yıldırım da gayet iyi gidiyor fakat Çayra'nın emekli olmaya niyeti yok gibi. Bakalım Yıldırım Çayra'nın yerini alabilecek mi biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis tim kurdu, patates tarlasında nöbet tutuyor
01 Mayıs 2019 22:37		 Sağlıksız koşullarda balık taşıyan sürücüye ceza
01 Mayıs 2019 17:15
Antalya'da alkollü sürücülere ceza yağdı
01 Mayıs 2019 10:50		 Bankada parası olanlar dikkat! Resmen açıklandı
01 Mayıs 2019 10:13
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50'ye çıkartıldı
01 Mayıs 2019 10:02		 Sigarada asgari maktu vergi yeniden artırıldı
01 Mayıs 2019 09:57
1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da kapatılacak yollar
01 Mayıs 2019 07:55		 TSK'nın göklerdeki yeni kartalı: Aksungur
01 Mayıs 2019 07:05
Atlara içki içiren üniversitelilere para cezası
30 Nisan 2019 22:57		 O babaya ceza şoku!
30 Nisan 2019 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp araziye bırakmışlar00:06 - 2 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?00:00 - Alışverişe başla23:53 - İşçi Bayramında İstiklal Marşı krizi23:47 - Bakanlıktan Ordu çevre yoluna ilişkin açıklama23:41 - Anne sütü laboratuvarda üretilebilir mi?23:36 - Rize'de 2 çocuk parkta oynarken kayboldu23:31 - Alanya Müftülüğü, tepki çeken paylaşımı kaldırdı23:26 - Avrupa'nın en uzunu olacak yüzde 60'ı tamamlandı
23:21 - Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu23:15 - Hassas burun Çayra'nın emekliliğe niyeti yok23:09 - En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı23:03 - 'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye basıldı22:57 - İYİ Parti ilçe yönetimi görevden alındı22:52 - Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek22:47 - İşçi Bayramı'nın öteki yüzü22:42 - El değmemiş doğası ve eşsiz güzelliğiyle: Çarpanak Adası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
14 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp araziye bırakmışlar
İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?
2 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Alışverişe başla
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.05.2019 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
Sabsung 3
teknoloji esiri olmak 1
Aradığını bulmak 3
Alkış çalmayanın kaynanası ölsün 1
tesel-ya 1
yok yok 2
q klavye 1
Aşırı empati sendromu 1
muhabbet kralı 1
SON İLANLAR
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
Ağrı Hamur KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam