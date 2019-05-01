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Avrupa'nın en uzunu olacak yüzde 60'ı tamamlandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı devam ediyor. Yüzde 60'ı biten tünel inşaatının, gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.
 01 Mayıs 2019 23:26
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Avrupa'nın en uzunu olacak yüzde 60'ı tamamlandı

Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel, 1 milyar liraya mal olacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.

Proje kapsamında ayrıca, Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.

VALİ: TÜNEL İNŞAATININ YÜZDE 60'I TAMAM

Tünel şantiyesini ziyaret eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tünelde Trabzon ve Gümüşhane yönünden çift taraflı olarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Vali Taşbilek, "Yaklaşık olarak yüzde 60 seviyesinde iş tamamlanmış durumda. İçerideki çalışmalarda zaman zaman su basması gibi bütün olumsuzluklara rağmen büyük bir fedakarlık ile çalışıldığını memnuniyetle müşahede ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bütün arkadaşlarımız olağanüstü bir gayretle çalışıyor. İki yönden de karayolları teknik ekiplerimizin kontrolünde büyük bir çalışma yürütülüyor" dedi.
DHA
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