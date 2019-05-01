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Bakanlıktan Ordu çevre yoluna ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı sürdürülecek çalışmaların ardından yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır"
 01 Mayıs 2019 23:47
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Bakanlıktan Ordu çevre yoluna ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ordu çevre yolunun Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı sürdürülecek çalışmaların ardından en kısa sürede trafiğe açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29-30 Nisan tarihlerinde medyada yer alan 'Ordu çevre yolunun sadece 52 gün dayandığı' konulu haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ordu çevre yolunun 10,7 kilometrelik kesimi 3 Mart 2019 tarihinde sıkışan şehir içi trafiğini bir an önce rahatlatmak amacıyla açılmış ve bölgedeki trafik hareketliliğinin güvenli ve konforlu akışı sağlanarak Ordu şehir trafiği rahatlatılmıştır. Ancak Ordu çevre yolunun mevsim şartları nedeniyle yapılamayan bitümlü sıcak karışım asfaltın son tabakası olan aşınma imalatlarının tamamlanması, ayrıca çevre yolunun sahil yoluna bağlantısını sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından binder seviyesinde tamamlanan bulvar yolunun aşınma tabakası imalatının ve Perşembe kavşak kolları tanzimlerinin yapılması planlanmış olup, çalışmaların hızlı bir şekilde bitirilebilmesi için hem Ordu çevre yolu hem de belediye imar yolu trafiğe kapatılmıştır. Çevre yolunda haberlerde yer aldığı gibi bakım-onarım amaçlı herhangi bir çalışma olmayıp, Büyükşehir Belediyesi ile eş zamanlı sürdürülecek çalışmaların ardından yol en kısa sürede trafiğe açılacaktır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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