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İşçi Bayramında İstiklal Marşı krizi

Tokat'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında, İstiklal Marşı okunmadığı için kısa süreli gerginlik yaşandı.
 01 Mayıs 2019 23:53
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İşçi Bayramında İstiklal Marşı krizi

Tokat'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında, İstiklal Marşı okunmadığı için kısa süreli gerginlik yaşandı.

Tokat'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Namık Kemal Orta Okulunun önünde yürüyüşle başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında Gaziosmanpaşa Bulvarında yürüyüş yapan sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri Cumhuriyet meydanında düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşu ile başlayan programda İstiklal Marşı okunmadı. CHP Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, komite görevlisine giderek İstiklal Marşının okunmasını istedi. Daha sonra görevli ile birlikte kalabalığın arasına dönen ikili arasında devam eden tartışmada gerginlik yaşandı. CHP'li Alpay'ın görevliyi iteklemesi sonrasında yaşananlara çevredeki sendika üyeleri müdahale etti. Yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, saygı duruşundan sonra İstiklal marşının okunmadığını ifade ederek, "Ben bu durumu komiteye giderek bildirdim. SES Başkanı ve komitede bulunanlar yapmadıklarını ifade ettiler. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin gençlik kollarının il başkanıyım benim katıldığım 1 Mayıs etkinliklerinde İstiklal Marşının okunması gerekiyor. Böyle bir terbiyesizlik kesinlikle olmaz" dedi.

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES) Tokat Temsilcisi Tayyar Özcan, 1 Mayıs etkinliklerinde sadece emekçiler adına saygı duruşu yapıldığını belirterek, "İstiklal Marşı açık alan olduğu için okunmamıştır. Yoksa İstiklal Marşı ile hiçbir zaman sorunumuz yoktur, olmaz. Bu ülkenin kurucu değerlerine marşına saygımız her zaman sonsuz. Genç bir arkadaşımız istemeyerek bir hareket yaptı. Makul karşılıyoruz" diye konuştu.

Müzik eşliğinde devam eden kutlamalara katılanlar halay çekerek gönüllerince eğlendi.
İhlas Haber Ajansı
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