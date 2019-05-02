Türkiye Adalet Akademisi kuruldu
Türkiye Adalet Akademisi'nin kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
|02 Mayıs 2019 05:38
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Türkiye Adalet Akademisi, Temmuz 2018'de Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Akademi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden oluşturularak tekrar faaliyete geçti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, Akademi, bilimsel ve mali özerkliği olan, özel bütçeli, Başkanlık ve Danışma Kurulu'ndan oluşan bir yapı olarak düzenlendi.
Akademi, hakim ve savcı adayları ile görevde olan hakim ve savcılara eğitim verecek, uzmanlık ve sertifika programları sunacak.
Akademide ayrıca, noterler ve avukatlar da eğitim hizmetinden yararlanabilecek.
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