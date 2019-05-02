Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Sivas, Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Batman'ın kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.