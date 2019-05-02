Sandık belgeleri buhar oldu

31 Mart seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı beklenirken sandıkta yapılan usülsüzlüklere ilişkin her gün yeni bir belge ortaya çıkıyor. AK Parti'nin YSK'ya sunduğu deliller arasında bulunan belgeye göre Avcılar'daki 2371 No'lu sandıkta da 'pes' dedirtecek bir hileye imza atıldı. Usülsüzlük geçersiz oyların yeniden sayımı sırasında ortaya çıktı. Oy torbasında bulunması gereken sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım döküm cetvelleri ve sandık seçmen listesinin bulunmadığı tespit edildi.

TORBAYI BOŞALTMIŞLAR

Yapılan usülsüzlük Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu tutanağında açık bir şekilde belirtildi. Usülsüzlük bununla da sınırlı kalmadı. Sandık sonuç tutanağında 10 adet geçersiz oy pusulası yazılı olmasına rağmen sayım sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait geçersiz oy pusulasının torbada bulunmadığı, çıkan geçersiz oy sayısının sandık sonuç tutanağı ile uyumlu olmadığı tespit edildi. Sayım sonucunda sandıkta CHP'nin 199, AK Parti'nin ise 87 oy alması dikkat çekti.

İKİ İLÇEDE DAHA AYNI HİLE

Gaziosmanpaşa'daki 1279 no'lu sandıkta da benzer bir usülsüzlük tespit edildi. Açılan mühürlü torba içerisinde sandık sonuç tutanakları, sandık başında yapılan sayım ve döküm cetvelleri ve seçmen listesi bulunamadı. Yine Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulunca yeniden sayımı yapılan 1022 ve 1338 sayılı sandıklarda da aynı eksikliklerin olduğu gözden kaçmamıştı.

SADECE 111 KİŞİ MAZERETLİ

Öte yandan AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazı sonrasında sandık kurulu ve kısıtlı seçmenler konusundaki çalışmalar YSK'ya ulaştı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Maltepe'de kaymakamlık sandıklarda görevlendirilmek üzere 3 bin 100 kamu görevlisinin listesini ilçe seçim kuruluna sundu. Bu listeden sadece 111 kişi mazeret bildirerek görev dilekçe verdi. İlçe seçim kurulusu ise 220'si başkan olmak üzere toplam 962 kişiyi bu liste dışından atadı. Yedekte mazeret bildirmeyen yüzlerce kişi olmasına rağmen atamaların neden liste dışından yapıldığı merak konusu oldu.

ONLARCA KISITLI SEÇMEN

Başakşehir'de ilçe dışından 213 kişi sandık kuruluna başkan ve üye olarak atandı. Bu ilçede de raporlu kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı belirlendi. Büyükçekmece'de de durum farksız. Kamu görevlisi listesi dışından 16 kişi sandık kurullarında görevlendirildi. 355 zihinsel engelli ve 1 hükümlü de 31 Mart'ta oy kullandı. Sarıyer'de ise kısıtlı 300 kişinin sandık başına gittiği belirlendi.

Hileleri bitmedi

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti'nin itirazlarıyla İstanbul'da sandıkların sadece yüzde 10'u sayılmış ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 29 binlerden 13 bine inmişti. Başta Büyükçekmece ve Maltepe olmak üzere bazı ilçelerde sandık başkanlarından görevlilerine, taşıma seçmenden hayali adres kayıtlarına kadar pek çok hile ve usülsüzlük ortaya çıkmıştı. Büyükçekmece'de boş arazilere, inşaatlara, metruk binalara, hayvan barınaklarına seçmen yerleştirildiği belirlenmiş, üstelik bu kayıtların sahte imzalarla yapıldığı anlaşılmıştı.

ÇEKMECE'DE BÜYÜK SAHTECİLİK

Seçimden önce açılan soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklu olduğu dosyaya göre, şüpheli nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı'nın sisteme girdiği adres beyan formlarında form sahipleri adına aynı imza defalarca kullanıldı. Yani Samanlı, aslında olmayan konutlara sahte seçmen yerleştirirken, adres değişikliğini vatandaş talep etmiş süsü vermek için kendi sahte imzasını kullandı. İmzaları inceleyen İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı, kendileri adına form düzenlendiğini beyan eden 200'e yakın vatandaşın imzasıyla belgedekilerin uyuşmadığını tespit etti.

Soruşturmada sahtecilik net bir şekilde ortaya çıkarıldı. Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne 'özel görevle' yerleştirilen Samanlı, 21 bin seçmen kaydı girmişti.

Suç ortada

Skandallar ilçesi Büyükçekmece'de 460 ekipten oluşan 1500 polis, 7 binin üzerinde ikameti kapı kapı dolaşarak seçmen tespiti yapmıştı. 21 bin usülsüz seçmen kaydının yapıldığı Büyükçekmece'de 9 bin seçmenin beyan edilen adreste yaşamadığı polis tutanaklarıyla da sabitlendi.

Öte yandan hile yapılan ilçelerin başında gelen Maltepe'de ise sandık başkan ve görevlilerinin il dışından getirildiği tespit edildi. AK Parti'nin konuya ilişkin suç duyurusu da yaptığı skandal soruşturuluyor. Maltepe'de kurallara aykırı şekilde 962 kişinin sandık görevlisi olarak atandığı ortaya çıkmıştı. İstanbul genelinde ise usülsüz görevli ve başkan sayısı 19 bini buluyor.

17 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na 3 valiz dolusu belgeyle müracaat eden AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptalini istemişti. YSK'nın kararını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine karar verilirse 10 milyonu aşkın seçmen için 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak. Her yanı şaibeli AK Parti'nin YSK'ya belgeleriyle sunduğu usülsüzlüklerden bazıları şöyleydi:

* Normal şartlarda geçersiz sayılması gereken 35 bin oyun CHP hanesine yazılması.

* 5 bin 388 adet mühürsüz, 694 imzasız, 214 boş, 498 eksik, 919 rakamsız, 1135 de eksik oy sayım döküm cetvelinin hazırlanması.

* 31 bin 280 sandık başkanının 6 bin 539'unun kamu görevlisi olmayanlar arasından, 13 bin 84 sandık görevlisinin de kamu görevlisi olmayanlar arasından seçilmesi.

* 2 bin 308 adet 'kısıtlı seçmen' ile 1229 adet 'yerine oy kullanılan ölü seçmen'in tespiti. Kanuna aykırı şekilde kullanılan bu tür oyların toplamı 19 bin 350.

* İstanbul'un 39 ilçesinde zihinsel engelli 18 yaş ve üstü toplam 21 bin 782 kişinin seçmen listesinde yer alması ve oy kullanması.

* Geçersiz oy pusulalarının bazılarının kayıp olması, seçmen sayısı ile tutanaklara işlenen oy sayılarının eşit olması gerekirken 12 bin 410 sandıkta eşitliğin sağlanamaması...

Fatih Özer