Türkiye'nin fonu Türkiye için çalışıyor

Bugün bünyesinde 13 şirketi ve İzmir Limanı, Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü ile 30 milyar dolarlık değere ulaşan Türkiye Varlık Fonu, elindeki değerleri katlayıp en yüksek değere ulaştırmak için kolları sıvadı. İşe şeffaflık ve sadelik oluşturmakla başlayan TVF, reçeteleri de tek tek hazırladı.

Finansal sektörün güvenini kazandıklarını belirten Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 2018 yılı konsolide mali tabloların bağımsız bir denetim şirketine hazırlatıldığını ardından da ses getirecek ve Türk halkının gurur duyacağı icraatlara başlayacaklarını söyledi. Ellerinde önemli bir likidite olduğunu belirten Sönmez, bunu artıracak çalışmalar yapıp Türkiye'nin varlıklarını büyüteceklerini de dile getirdi.

BONO İHRACINA HAZIRLANIYOR

Konsolide mali tabloların hazır olmasıyla birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun uluslararası bir reytingi olacağını belirten Sönmez, "Bu bize kaynak temininde kolaylık sağlayacak. Sonrasında da bir bono programına çıkacağız. Türkiye Varlık Fonu yurtdışı piyasalarda kendi kendine yetebilir noktaya gelecek. Bugün banka piyasasında biz bunu başarmış durumdayız. Yabancı fonlar bize yatırım yapmak için çok istekli şimdiden ihraç edeceğimiz fonu bekliyorlar. Bu yıl içinde bono ihracını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 82 milyonun Türkiye'nin Varlık Fonu ile gurur duyması. Kalpleri kazanarak iş yapacağız, kırarak deği" dedi.

45 YILIK FARKI 10 YILDA KAPATACAK

Uluslararası örneklerle aynı noktaya gelmek için çalıştıklarına dikkat çeken Sönmez, kendilerine 10 yıllık bir hedef belirlediklerini söyledi. Sönmez, "Benzer fonlar 45 yıllık bir deneyimden geçerek bugünlere geldi. Biz aradaki bu açığı kapatmak için çok çalışacağız ve 10 yılda 45 yıllık farkı kapatacağız. Bunu yapacak güce sahibiz. Bunu da 3 temel prensiple sağlayacağız. Bunlardan ilki kurumsal yönetişim. İkincisi şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi ana değerler üçüncüsü de doğru insan kaynağı. Eğer bu üçünü doğru kurgularsak bunu yaparız ve yapabilecek gücümüz var. Çünkü arkamızda devlet var" şeklinde konuştu.

CARİ AÇIĞA PANZEHİR OLACAK ORTAKLIK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

TVF kısa bir süre önce Rusya ile 900 milyon avro hacimli bir fon kurdu. Bu fonla ilgili de bilgi veren Sönmez, 200 milyon avroluk ilk anlaşmayı yaptıklarını sağlık, teknoloji, alt yapı ve tüketici ürünleri alanında Rusya ile yatırımlar yapacaklarını aktardı. Fon her iki ülkede belirlenen şirketlere yüzde 50 ortak olacak. Ortaklık 10 yıl sürecek. Sönmez, yakın zamanda detaylarını açıklayacakları bir ortaklığı daha duyuracaklarını dile getirdi. Söz konusu yeni ortaklığın Türkiye'nin cari açığını kapatmasında önemli bir katkı oluşturacağına vurgu yapan Sönmez, "Uluslararası bu yatırımda biz azınlık hissedar olacağız" dedi.

MİLLİ PİYANGO İÇİN İHALE YAPILACAK

Şirketlerde satış değil değer artırma politikası üzerine reçeteler hazırladıklarını belirten Sönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milli Piyango Türkiye'de farklı bir modelde değerlendirilmesi gereken bir varlık. Bizde lisans hakkı var ve bunun değeri gayri safi milli hasılanın yüzde 0,1 seviyesinde. Oysa bunu çok rahat dünya örneklerinde olduğu gibi yüzde 1'lere çekmek mümkün. Bu da şu anki değerinden en az 10 kat daha değerli bir varlık haline gelme potansiyelini gösteriyor. Böyle bir değeri neden satalım. Ama bunu benim adıma dünya standardında işletecek yerli ve yabancı stratejik oyuncular var. Türkiye'de de bunun en güzel örneği İddia. Milli Piyango'yu da satmayacağız. Bunun operasyonunu startejik bir oyuncuya vereceğiz. Bütün gelirler Türkiye Varlık Fonu'na gelecek. Biz bir komisyon ödeyeceğiz. Bize de bir gelir taahhüdü verecek oyuncu. Haziran ayı ortasında teklifleri alacağız. ABD, AB ve Asya ülkelerinden büyükler ihale ile ilgili."

FONLAR BORÇ ALIR

Kısa bir süre önce Türkiye Varlık Fonu'nun kredi kullandığı yönünde olumsuz algı oluşturulacak haberlere de değinen Zafer Sönmez, fonların sağlıklı işleyişinde kredi kullanmasının da doğal olduğunu söyledi. Sönmez, "Bizim 30 milyar dolarlık bir değere sahip olduğumuzu masaya koyduğumuzda kullandığımız 1 milyar dolarlık kredi nasıl bir risk oluşturur ki. Bu risk değil tam tersi ülkeye güvenin göstergesi. Burada 10 tane uluslararası banka Türkiye Varlık Fonu'na uygun maliyetle kredi verdi" dedi.

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