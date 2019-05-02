Aselsan parayla alınamayan devre üretti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşu Aselsan, yaptığı teknolojik ataklarla Türkiye'nin tam bağımsızlığı yolunda önemli aşama kaydediyor. IDEF Fuarı'nda Türkiye'de daha önce üretilemeyen ve Batılı ülkelerden almak zorunda olduğumuz teknolojilerini tanıtan Aselsan, termal kameralarda kullanılan ve bugüne kadar Almanya Fransa'dan satın almak zorunda olduğumuz devreleri üretmeyi başardı. İki ayrı işlemcinin tek elektronik kart üzerinde işlevsel hale getirildiği ve adına mikro bolometre denilen devre, Türkiye'ye bu alanda yapılacak ambargo tehdidini ortadan kaldırdı. Tüm füzelere, helikopterlere ve zırhlı araçlara takılan mikro bolometre, gece görüş yeteneği sağlıyor.

ASELSAN bunu da yaptı!

Üründen şu ana kadar 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Uzmanlar, Aselsan'ın bu geliştirmeden sonra üretici ülkelerin sattıkları üründe indirime gittiğini belirterek, "Bu ürün aslında fiyat değil işlev odaklı. Yani öyle zamanlar olur ki parasını verseniz bile alamazsınız. Bu işlemciyi ürettiğimiz için diğer ülkeler bize olan satış fiyatında indirim yaptı. Bunu üretemeyen ülkelere ise bizim 4-5 kat fazla fiyata satıyorlar. Bizim korkumuz şu, bu ülkeler bizim ürettiğimiz maliyetlerin altına bunu vermeye kalkabilirler. Böyle bir durumda üretimin durmaması gerekir.Çünkü bu tür ürünler Türkiye'nin tam bağımsız olması yolunda önemli kilometre taşlarından" dedi.

Aselsan'ın ürettiği bir diğer teknoloji ise 'Güneş körü morötesi görüntüsü yoğunlaştırıcı tüp ve güç kaynağı'. Bu ürün de helikopterlere yapılacak füze saldırılarında erken uyarı görevi yapıyor. Bu ürünü üreten ülkelerin satmak istemediğini belirten uzmanlar, "Bir helikoptere saldırı anında füzeden gaz çıkışı olur. Bunu bu detektör algılayarak helikopteri korumak için ısı bombası atar. Füze ısı kaynağını hedeflediği için de hem pilotumuz hem de helikopterimiz kurtulur. Bu ürünün üretilmesi için de bir tesis kuruldu" dedi.

TAI'NİN AKSUNGUR'U İÇİN SIRAYA GİRDİLER

TAİ'NİN 18 ayda bitirerek rekora imza attığı insansız hava aracı Aksungur'a talep yağmaya başladı. İhracat fiyatı 30 milyon dolar olacak Aksungur'a fuara katılan genelkurmay heyetleri büyük ilgi gösterdi.

İNSANSIZ ZIRHLI ÜRETTİ ZIRHLI

araçlar konusunda yeni teknolojilerin tanıtıldığı IDEF'te en çok ilgi çeken araçlardan biri de otonom yani sürücüsüz zırhlı oldu. Amazon adlı aracın etrafında gelişmiş bir sensör ağı var. Araç yola bırakıldığında ağaçtan insana ve tabelaya kadar her engeli tanıyıp ona göre rotasını belirleyebiliyor.

BARIŞ ERGİN İBRAHİM ACAR