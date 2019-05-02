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Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlar

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini geliştirerek askeri gücünü artırıyor. Lazer silah, zırhlı amfibi, yerli füzeler ve insansız hava ve kara araçları geliştiren Türk şirketleri dünya markası oldu
 02 Mayıs 2019 08:45
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Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlar

TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen lazer silahı geliştirdi. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) görücüye çıkan TÜMOL adı verilen silahı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı.

Varank, Erdoğan'a tanıttığı TÜMOL ile ilgili şunları söyledi: "Bu lazer silah sistemi, BİLGEM tarafından 5 yıllık bir çalışmanın sonucu milli olarak tasarlanarak üretildi. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. 150 metrede hedefi kesin etkisiz hale getiriyor. 250 metrede zarar veriyor. Hava şartlarına bağlı olarak bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi var. Bu silah, ses çıkarmıyor, kokusu yok. Ancak kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 500 watt'a kadar bir güç seviyesi var. 20 kW güç seviyesinde ise bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor. Bu tahrip edici bir lazer ışığı. TÜMOL, el yapımı patlayıcılardan dronlara kadar pek çok farklı hedef türüne karşı etkin bir şekilde kullanılabilecek. Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak. Artık dünyadaki en ileri teknolojili, sınıfının en iyisi İHA ve SİHA'ları yerli kabiliyetlerle üreten Türk firmalarımız var. Bunları ihraç da ediyoruz. Örneğin uzay ve havacılık teknolojilerinde yüz yıllık tecrübesi olan Ukrayna, insansız hava araçlarında Türkiye'yi tercih ediyor.

10 BİN YENİ İSTİHDAM

Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun yatırımcı dostu olduğunu kaydeden Varank, "En son bir firmamız için Karasu Münferit Yatırım yerini ilan ettik. Bu entegre tesise; raylı sistemler, zırhlı taşıtlar, muhtelif kara araçları, savunma sanayi sistemleri, dizel motorlar ve alt sistemlerinin üretimine dönük proje bazlı teşvikler verdik. Yaklaşık 10 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı sağlanmış olacak. Buradan yapılacak ihracatın da yıllık 1 milyar doları bulması hedefleniyor" dedi.

DRONE 'AVCI'SI

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, IDEF'19'da anti-drone sistemi Avcı ilk kez sergilendi. Avcı, mini ve mikro boyutlardaki droneların tespit edilmesi, izlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi işlevlerini yerine getirecek. Tespit edilen "drone"un etkisiz hale getirilmesi için yönlü ve yönsüz antenlerden oluşan karıştırıcı sistemi kullanılıyor. SDT Genel Müdürü Fatih Ünal Avcı'nın bir dronu 10 kilometre mesafeden tespit edip kontrolden çıkartabileceğini belirterek, "Silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak gittikçe de geliştirdiğimiz, ilave özellikler katacağımız bir ürün. Umarım kullanıcılarla beraber daha iyi bir noktaya da götüreceğiz" dedi.

ZAHA'LAR 2022'DE TESLİM EDİLECEK

TÜRK firması FNSS Savunma Sistemleri, Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) ön prototipini tanıttı. FNSS yöneticisi Nail Kurt, ZAHA'nın, havuzlu çıkarma gemilerinde konuşlandırılacağını belirtti. Kurt, "Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS arasında imzalanan ZAHA projesi kapsamında tasa üretim yapılacak. Bu sözleşme kapsamında 27 adet araç teslim edilecek, bu araçlardan 23'ü personel taşıyıcı, 2 adeti adet komuta kontrol, 2 adeti de kurtarma aracı. Teslimatlar 2022'de tamamlanacak. 15 deniz miline kadar denizde hareket kabiliyeti var. Bu araç NATO'da sadece bir ülkede var. Başka bir projeden uyarlanmış bir araç değil. Mayın ve balistik koruması, personel taşıma kapasitesi, kara ve deniz harekatında diğer rakiplerinden daha üstün bir araç" diye konuştu.

ALTAY'DA ASELSAN SİSTEMLERİ KULLANILACAK

IDEF'19'DA çok sayıda anlaşma imzalandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ihtiyacı kapsamında, ASELSAN ve Spets Techno Export (STE) arasında Yazılım Tabanlı Askeri Telsizler Satışı ve anti tank füze sistemi için ASELSAN ürünü Dörtgöz Termal Kamera Tedariki sözleşmeleri imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), THY Teknik ile HİK Sistemi İçin Lojistik Destek İşbirliği Protokolü, Aselsan ile Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi imzalandı. BMC ile Aselsan arasında Altay tanklarında ASELSAN sistemleri- nin kullanılması yönünre anlaşmaya varıldı. HAVELSAN SBS ve Kıyı Emniyeti ile iki ayrı anlaşma yaptı. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelemesi Derneği (SAHA İstanbul) Türkiye'de üretilemeyen alt sistemlerin Türk firmaları tarafından ortaklaşa üretilmesi için 6 üretim grubu oluşturdu.

TANKLAR YERLİ FÜZE TANOK İLE VURACAK

TÜRKIYE'NIN roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, tank mühimmatı Tanok'u IDEF'19'da sergiliyor. 120 milimetre Lazer Güdümlü Füze Tanok, tanklar ve diğer yüksek kalibre namlulu silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatlarına alternatif olacak, yenilikçi bir seçenek olarak geliştirildi. Tanok, düşük ağırlığı ve kullanıcıya zarar vermeyen fırlatma motoru sayesinde portatif olarak kullanılabilme veya kara araçlarından atılabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Yarı aktif lazer güdüm özelliği ile hareketli hedeflere karşı da yüksek vuruş performansı sergileyen füze, Tandem zırh delici harp başlığına sahip.

İNSANSIZ KARA ARACI FEDAİ GÖREV BEKLİYOR

BEST Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, insansız kara aracı "Fedai" ile ilişkin bilgi verdi: "Meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespit teşhis ve elimine edilmesi için kullanılabilir. Yaralı kurtarma, araç kurtarma görevleri yapalıyıor. 500 kilograma kadar yük çekebiliyor. Platforma eklenen silahlar ve algılayıcılarla bir asker haline geliyor. 8 saat kesintisiz çalışabiliyor."

105 KARGU TESLİM EDİLDİ

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından geliştirilen 105 adet Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu teslim edildi. Törene, STM Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, STM Bilgi Sistemleri Müdürü Aydın Kara, İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı Gökhan Uçar ve İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Hakan Özbilgin katıldı.

BETÜL USTA
Sabah
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