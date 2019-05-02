Dolar güne 5,96 liradan başladı
Dolar 5,9650 liradan, avro 6,6970 liradan güne başladı
|02 Mayıs 2019 09:05
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İstanbul serbest piyasada dolar 5,9650 liradan, avro 6,6970 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,9630 liradan alınan dolar, 5,9650 liradan satılıyor. 6,6950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6900 lira olmuştu.
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