Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
|02 Mayıs 2019 09:51
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Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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