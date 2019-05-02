Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı
|02 Mayıs 2019 09:52
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Türkiye'de 10 yıl öncesine kadar, Türkçe yayın yapan iki kanal bulunurdu. ABD'nin Voice of Amerikan (VOA) ve İngilizlerin BBS Türkçe haber siteleri...
Ancak, medyanın el değiştirmesi, Aydın Doğan Grubunun tasfiye olması sonrasında, Türkiye kamuoyunun yönlendirilmesi için, Almanya, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler, kendileri bizzat haber kanalları oluşturmaya başladı.
İşte Türkiye'de son dönemde kurulan yabancı devletlerin Türkçe içerikli siteleri
Rusya- Sputniknews adlı bir haber kanalı ve radyo kanalı bulunuyor.
Almanya- Deutsche Welle Türkçe (DW) adlı bir haber sitesi bulunuyor.
Suud ve BAE: İndependent Türkçe site geçtiğimiz ay içinde kuruldu.
ABD- Voice of America Türkçe adlı bir haber siteleri bulunuyor.
İngiltere- BBS Türkçe adında bir haber sitesi bulunuyor.
Youtube üzerinden ortak TV: Alman TV kanalı Deutsche Welle (DW), İngiliz TV kanalı BBC, Fransa TV kanalı France 24 ve Amerika tv kanalı Voice of America (VOA) biraraya gelerek ortaklaşa YouTube üzerinden Türkiye'ye dönük bir kanal açtı
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