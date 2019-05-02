Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı
Van'da düzenlenen terör operasyonunda, biri 2012'de polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldığı belirlenen iki terörist yakalandı
|02 Mayıs 2019 10:08
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Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda iki terörist yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Bükeç Mahallesi ve kırsal alanında 1 Mayıs'ta "Şehit Jandarma Er Bülent İlhan Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ayrı yakalama kaydı bulunan M.K.K. ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ve 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 1 yakalama kaydı bulunan M.K. yakalanmıştır. Yakalanan teröristlerden birinin 2 Temmuz 2012'de Van il merkezinde polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edilmesi eyleminde yer aldığı anlaşılmıştır."
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