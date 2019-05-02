Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
|02 Mayıs 2019 10:09
|Yazdır
memurlar.net'te 28 Mart 2019'da yayımlanan haberde, polislerin seçimden dolayı ücret almaması şu şekilde haberleştirilmişti:
"31 Mart seçimlerinde, seçimlerle ilgili işlerde görev alan herkes ücret alacak sadece kolluk kuvvetleri hariç"
Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurlarının bekletinlerini karşılamak için, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşecek bir çözüm buldu.
Buna göre, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan emniyet personeli ödüllendirilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi onay yazısına göre,
Emniyet müdürü rütbesindeki personele 1000 TL
Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis ve başpolis memuru rütbesindeki personele 750 TL
Polis memuru, Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Sivil memur rütbesindeki personele 500 TL
ödenecektir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emniyet, küçük bir değişiklikle, 2. şark mağduriyetini sona erdirmeli!
17 Ocak 2019 00:05
|Zorunlu Polsan üyeliği, eski memurları kapsıyor mu?
29 Aralık 2018 18:08
|Başpolis ve kıdemli başpolis alımı kaldırılıyor
10 Ekim 2018 12:54
|Polislerin operasyon tazminatları eşitlendi
17 Mayıs 2018 11:11
|Kritik bölgelerdeki emniyet personeli, operasyon tazminatındaki düşüşe tepkili!
03 Mayıs 2018 17:53
|Emniyet'in polislikten istifa edenleri geri almamak için öne sürdüğü gerekçeler
27 Mart 2018 00:05
|Operasyon tazminatı nedir, hangi usule göre ödenmektedir?
01 Mart 2018 19:16
|40 ile ait 2018 yılı ilk 6 ay operasyon tazminatları
24 Ocak 2018 14:44
|Polislerin zorunlu ikinci bölge atamaları en fazla 3 defa ertelenebilir
23 Ocak 2018 00:05
|AYM; polise, jandarma ek göstergesi verilmemesinin gerekçesini açıkladı
16 Ocak 2018 12:04