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Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek

Jandarma personelinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü personeline seçim görevinden dolayı taltif verilecek
 02 Mayıs 2019 10:09
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Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek

memurlar.net'te 28 Mart 2019'da yayımlanan haberde, polislerin seçimden dolayı ücret almaması şu şekilde haberleştirilmişti:

"31 Mart seçimlerinde, seçimlerle ilgili işlerde görev alan herkes ücret alacak sadece kolluk kuvvetleri hariç"

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurlarının bekletinlerini karşılamak için, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşecek bir çözüm buldu.

Buna göre, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan emniyet personeli ödüllendirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi onay yazısına göre,

Emniyet müdürü rütbesindeki personele 1000 TL

Emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis ve başpolis memuru rütbesindeki personele 750 TL

Polis memuru, Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Sivil memur rütbesindeki personele 500 TL

ödenecektir.

Memurlar.Net - Özel

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