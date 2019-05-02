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Mart ayında 58,7 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 milyon 972 bin 552 olurken Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
 02 Mayıs 2019 10:11
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Mart ayında 58,7 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mart ayı 'Motorlu kara Taşıtları' verisini açıkladı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 milyon 972 bin 552 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 972 bin 552 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 58 bin 708 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 58 bin 708 taşıt içinde otomobil yüzde 55,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 23,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 72,5 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 72,5 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 77,2, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 14,7, kamyonette yüzde 71,7, kamyonda yüzde 22,9, motosiklette yüzde 80,4, traktörde yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 30,2 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azaldı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 37,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41, minibüste yüzde 30,5, otobüste yüzde 45,3, kamyonette yüzde 45,7, kamyonda yüzde 62,6, motosiklette yüzde 4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53,3, traktörde ise yüzde 62,6 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mart döneminde 106 bin 631 adet arttı

Ocak-Mart döneminde 159 bin 219 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 52 bin 588 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 106 bin 631 adet arttı.

Mart ayında 643 bin 356 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 643 bin 356 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,1 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile motosiklet, yüzde 3,2 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 457 bin 676 adet otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37,1'i dizel, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 95 bin 583 adet otomobilin yüzde 39,5'i 1501-1600, yüzde 26'sı 1401-1500, yüzde 17,5'i 1301-1400, yüzde 10,8'i 1300 ve altı, yüzde 5,1'i 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 95 bin 583 adet otomobilin yüzde 53,2'si beyaz, yüzde 23,7'si gri, yüzde 7,4'ü siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 10'u diğer renklerde oldu.

İhlas Haber Ajansı
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