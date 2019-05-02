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Yerli mühimmat Cida, yıl sonunda göreve hazır

ROKETSAN, hassas güdüm ile yakın ve çok yakın menzilde etkili, kolay kullanılabilen, maliyet etkin bir silah konsepti olan Cida'yı, ilk kez IDEF'19'da sergiledi
 02 Mayıs 2019 10:19
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Yerli mühimmat Cida, yıl sonunda göreve hazır

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği yerli silah sistemlerine Cida'a eklendi.

Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, meskun mahal muharebe silahı Cida'yı, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi.

ROKETSAN, meskun mahal operasyonlarında hissedilen; hafif, kolay ve hızlı kullanılabilen, hassas olarak hedefe yönlendirilebilen, harici hasar etkisi düşük ve maliyet etkin bir füze eksikliğini Cida ile gidermek için kolları sıvadı.

Tasarımında, meskun mahal operasyonlarındaki çatışma sahasının topoğrafik belirsizliği ve tehdidin hızlı yer değiştirebilmesi göz önünde bulundurularak geliştirilen Cida, bu sayede sivil can ve mal güvenliğini de sağlıyor. Hassas güdüm ile yakın ve çok yakın menzilde etkili, kolay kullanılabilen, maliyet etkin bir silah konsepti sunuyor.

Kavramsal geliştirme ve doğrulama aşaması tamamlanan Cida silah sistemi, piyade tarafından kullanılabilen güdümsüz roketler ile gelişmiş güdümlü füzeler arasında konumlanıyor.

Cida'nın, özellikle dar sokaklarda karşılaşılan pusu ve el yapımı patlayıcı tehdidine karşı ilerlemekte zorlanan birlikler için çok kısa menzilde nokta atışı yapmak amacıyla kullanılabilecek, akıllı bir sistem olması hedefleniyor. Sistemin geliştirme çalışmaları, yoğun şekilde sürdürülüyor.

Cida ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik ülkelere ihtiyaç duyulan, etkili ve inovatif bir muharebe silahı sunulması hedefleniyor. Kolay kullanılabilen, hassas güdümlü ve maliyet etkin bu silah konseptinin, meskun mahallerdeki operasyonlar sırasında aranan ürünlerden biri olacağı değerlendiriliyor.

Çapı 70 milimetre olan Cida, 1 metre uzunluğunda, 7,5 kilometre ağırlığında bulunuyor. Cida'nın menzili 50-750 metre aralığında yer alıyor.

Termobarik, çok maksatlı başlık tipleri olan Cida, yüksek infilaklı parçacık etkiye sahip bulunuyor.

- 1,5 yıldır çalışılıyor

ROKETSAN Güdüm Sistemleri Tasarım Müdürü Alper Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cida için yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Cida'nın meskun mahal muharebesinde kullanılmak üzere geliştirildiğini dile getiren Kahvecioğlu, şöyle konuştu:

"1 kilometreye kadar olan menzilde ataletsel güdümle çok hassas şekilde hedefleri vurmak üzere tasarlandı. Bu sayede şehir içi savaşlarında ikincil, istenmeyen hasarları engellemek amaçlanıyor. Şu anda atışlı test aşamasındayız. Mühimmatın ilk aşama tasarımı bitti. Atışlı testlerle birlikte mühimmatın iteratif olarak geliştirilme çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyoruz."

Cida'nın geliştirme sürecinde kuvvetlerle çeşitli toplantılar gerçekleştirip isterlerini aldıklarını anlatan Kahvecioğlu, şunları kaydetti:

"İsterler doğrultusunda şekillenmiş bir ürün. Çok hafif tasarlamaya çalıştık, 10 kilogramın altında bir ağırlığı var. Yakın menzilde çalışıyor ve maliyet olarak da etkin olması istenmişti. Harp başlığı etkinliği kullanıcının isteğine göre şekillendirildi. Dolayısıyla tam olarak kullanıcının istekleri doğrultusunda tasarladığımız bir silah diyebiliriz."
Anadolu Ajansı
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