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Rize'de kaybolan 2 çocuk, ormanda bulundu

Türkiye rize kayıp çocuklar.jpg Rize'nin Fındıklı ilçesinde dn akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım ormanlık alanda sağ salim bulundu
 02 Mayıs 2019 10:22
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Rize'de kaybolan 2 çocuk, ormanda bulundu

Türkiye rize kayıp çocuklar.jpg Rize'nin Fındıklı ilçesinde dn akşam saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ile 5 yaşındaki Barış Yıldırım ormanlık alanda sağ salim bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, kayıp çocukların ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
DHA
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