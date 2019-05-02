1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kahvaltı sofralarındaki besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor'

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Başak Öney: Vücudumuzun bağışıklığını koruyabilmek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabilmek için sahurun atlanmaması ve kahvaltı sofralarında tüketilen besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor
 02 Mayıs 2019 10:26
Yazdır
'Kahvaltı sofralarındaki besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor'

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Başak Öney, vücudun bağışıklığını koruyabilmek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabilmek için sahurun atlanmaması ve kahvaltı sofralarında tüketilen besinlerin sahurda da tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başak Öney, yaklaşan ramazan öncesi sahur sofralarının nasıl olması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öney, sahurda ağır, yani yağ, tuz, şeker ve karbonhidrat düzeyi yüksek besinlerden uzak durmak gerektiğini belirterek, ideal bir sahur sofrasında su, haşlanmış yumurta veya menemen, peynir, zeytin, pekmez, domates, salatalık, maydanoz, fındık, ceviz, badem ve tam buğday ekmeğinin olması gerektiğini kaydetti.

Öney, "Vücudumuzun bağışıklığını koruyabilmek ve gün içerisindeki dengesini sağlayabilmek için sahurun atlanmaması ve kahvaltı sofralarında tüketilen besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "2 litre su ihtiyacını ayran, kefir ve hoşaf ile karşılayabilirsiniz"

İftar ve sahur arasındaki "kısa" zaman diliminde 2 litre su tüketmenin zor olabileceğini ancak su yerine geçebilecek sıvılarla vücudun sıvı dengesinin sağlanabileceğini aktaran Öney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ramazan döneminde sıvı alımına dikkat edilmezse oluşabilecek su kayıpları ve buna bağlı olarak vücudun elektrolit dengesinin bozulması, başta böbrekler olmak üzere kalp ve dolaşım sistemi ile beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Eğer iftar ve sahur arasındaki kısa zamanda 2 litre su tüketmenin zor olacağını düşünüyorsanız maden suyu, ayran, kefir, cacık, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, bitki çayları ile de sıvı tüketimini destekleyebilirsiniz. Çay, kahve ve kola gibi içecekler diüretik etkisinden dolayı daha fazla idrar çıkışına ve dolayısıyla da sıvı kaybına neden olur."

- İftar sofrasında hangi besinler bulunmalı?

Başak Öney, uzun süren açlık durumunun, kan şekerinin düşmesine, bunun da oruç tutan bireylerin iftarda gereğinden fazla yemesine neden olduğunu belirterek, iftar sofrasında su, kahvaltılık iftar tabağı, bir kase çorba, salata, et, tavuk veya sebze yemeği, bulgur pilavı veya tam buğday ekmeği, bir kase yoğurt veya ayran olması gerektiğini bildirdi.

İftardan yaklaşık 1,5 saat sonra meyve, süt, yoğurt ve kuru yemişlerden birinin tercih edilerek ara öğün yapılması gerektiğine işaret eden Öney, "Ramazanda yaygın olarak tüketilen şerbetli, unlu, yağlı tatlılar yerine muhallebi, sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlılar tercih edilebilir. Fakat bu tatlılar da sık tüketilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Düzensiz göçle mücadele önlemleri olumlu sonuç verdi
02 Mayıs 2019 10:17		 Mart ayında 58,7 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
02 Mayıs 2019 10:11
Soğan tarlada 1, sofrada 6 lira
02 Mayıs 2019 09:53		 Türkiye ve Dünya'da en uzun ve en kısa oruç nerede tutulacak?
02 Mayıs 2019 09:39
Kara yollarında durum
02 Mayıs 2019 08:36		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
02 Mayıs 2019 06:04
İşçi Bayramında İstiklal Marşı krizi
01 Mayıs 2019 23:53		 'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye basıldı
01 Mayıs 2019 23:03
Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek
01 Mayıs 2019 22:52		 İşçi Bayramı'nın öteki yüzü
01 Mayıs 2019 22:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Jandarmadan teröre darbe üstüne darbe10:34 - 4 Türk üniversitesi Asya'nın en iyi 100 üniversitesi arasında10:32 - Bağ evinde FETÖ toplantısı davasında 8 sanığın ev hapsi kaldırıldı10:30 - Milli yazılımla gemiler birlikte hareket edebilecek10:26 - 'Kahvaltı sofralarındaki besinlerin sahurda da tüketilmesi gerekiyor'10:22 - Rize'de kaybolan 2 çocuk, ormanda bulundu10:19 - Yerli mühimmat Cida, yıl sonunda göreve hazır10:17 - Düzensiz göçle mücadele önlemleri olumlu sonuç verdi10:14 - YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı10:11 - Mart ayında 58,7 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
10:09 - Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek10:08 - Polis memurunu şehit eden terörist yakalandı10:05 - Nisanda en fazla havucun fiyatı arttı09:53 - Soğan tarlada 1, sofrada 6 lira09:52 - Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı09:51 - Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi09:48 - Milli İHA Anka, mobil oyun oldu09:39 - Türkiye ve Dünya'da en uzun ve en kısa oruç nerede tutulacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
Erdoğan kabineyi takibe aldı
Sandık belgeleri buhar oldu
Polislere de, seçim görevinden dolayı ücret verilecek
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Aselsan parayla alınamayan devre üretti
Türkçe yayın yapan, dışardan destekli 6 haber kanalı
İl dışındaki fuara katılan memurun konaklama gideri 'temsil'den karşılanabilir mi?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
14 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp araziye bırakmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sabsung 3
saldırmak 1
halk etmek 2
eline gözüne dizine dursun 2
bazı yazarların bazı yazarların konularına yazamamaları 11
uslu yazar 10
cep telefonlarında ötv'nin yüzde 50 zamlanması 4
lost çok bozdu 3
nisan ayında kar yağması 1
ölmeyi istemek 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muttaş Muğla Kent Hizmetleri 15 İşçi Alacak
Kırıkkale Sulakyurt Madencilik İşçi Alım İlanı
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 67 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 17 İşçi Alacak
Balıkesir Marmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Çelebi SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Tarım Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam